Чешские FPV-дроны в дар Украине

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, созданные на основе технологий из перехваченных российских БПЛА. Об этом сообщает издание Idnes.

FPV-дрон «Ян Жижка», названный в честь чешского полководца. Беспилотник работает на оптоволокне, поэтому неуязвим к средствам радиоэлектронной борьбы, а также втрое дешевле других моделей.

Чешская компания SPARK создала этот дрон на основе российской технологии. Украинские военные передали волонтерам перехваченный беспилотник «Князь Вандал Новгородский», работающий на оптоволокне.

В компании разобрали БПЛА и на его основе создали «Яна Жижку». Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, отпечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.

Благодаря финансовой поддержке инициативы волонтеров компания начала производить дроны в больших количествах. Недавно волонтеры собрали 14 миллионов чешских крон на 500 дронов для Украины.

