Грузия создаст совместные с Азербайджаном и Арменией ТПП

Грузия станет региональным центром стабильности и логистики в эпоху переоценки торговых путей, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сообщают грузинские СМИ.

Он назвал главные проекты, которые позволят его стране превратиться в «многофункциональный региональный хаб».

«Это такие масштабные инфраструктурные проекты, как скоростная автомагистраль «Восток –Запад», железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, сухие порты и (самый глубоководный порт на Черном море) в Анаклиа», – заявил председатель кабмина Грузии.

«Сегодня в мире происходит переоценка торговых путей, и Грузия формируется как региональный центр стабильности и логистики», – отметил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, «при поддержке Азиатского банка развития активно ведется работа над проектами совместных таможенно-пропускных пунктов с Азербайджаном и Арменией».

Также, как отметил премьер-министр Грузии, его страна обеспечивает выход к Черному морю семи странам, не имеющим такой возможности.

Речь идет об Азербайджане, Армении и пяти центральноазиатских государствах.