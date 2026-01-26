USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Казахстан восстанавливает экспорт нефти через Россию

Bloomberg
12:31 200

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), расположенный в российском порту Новороссийск, сообщил, что одно из морских швартовых устройств снова введено в работу, поэтому нефть может проходить по маршруту, на который приходится около 90% экспорта казахстанской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ремонт на «Швартовании 3» завершен, и сейчас как оно, так и «Швартование 1» работают в штатном режиме, говорится в сообщении КТК.

25 января к терминалу подвели танкер для перевалки нефти. «Выполнение заявок грузоотправителей в соответствии с годовыми планами гарантируется при одновременной работе по меньшей мере двух швартовок», — отмечается в заявлении.

Черноморский терминал КТК работал с пониженной мощностью с ноября — тогда «Швартование 2» было поражено и серьезно повреждено морским дроном. На тот момент «Швартование 3» была остановлена на плановый ремонт, так что в работе оставался только один пункт загрузки.

Это существенно сократило возможности Казахстана по морским отгрузкам нефти. «Швартование 2» продолжает оставаться вне эксплуатации, КТК не уточнил, когда его возобновят. 

Проблемы на черноморском терминале давили на добычу в декабре: по оценкам ОПЕК, производство в Казахстане снизилось до чуть более 1,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, Тенгиз — одно из крупнейших месторождений страны — временно останавливали из-за отключения электроэнергии.

Напомним, морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске приостановил отгрузку нефти после атаки украинских безэкипажных катеров утром 29 ноября.

Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске, обрабатывающем более 1% мировых поставок нефти после того, как серия дроновых атак остановила экспорт и серьезно повредила инфраструктуру загрузки.

Добыча нефти в Казахстане оказалась под угрозой сокращения, поскольку ремонт важного грузового причала в порту Новороссийск после атаки Украины затягивается.

ЭТО ВАЖНО

