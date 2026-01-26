USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Немцы строят свой Starlink

Крупнейший европейский оборонный концерн Rheinmetall и производитель спутников OHB ведут переговоры о создании орбитальной системы связи для бундесвера, которая должна стать немецкой альтернативой Starlink, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации издания, переговоры пока находятся на начальном этапе. Предполагается, что партнеры создадут совместное предприятие и подадут заявку на получение государственного гранта для развертывания спутниковой группировки на низкой околоземной орбите. Как ранее отмечал в интервью Handelsblatt координатор космических операций в одном из подразделений бундесвера Армин Фляйшманн, проект в первую очередь ориентирован на обеспечение потребностей восточного фланга НАТО. Он также указывал, что формирование спутниковой сети для нужд бундесвера займет несколько лет и будет реализовано преимущественно с участием немецких компаний.

В Rheinmetall и OHB считают, что их совместное предприятие может стать одним из претендентов на госфинансирование в рамках правительственной программы развития космических технологий, общий объем которой составляет €35 млрд. Аналитики консалтинговой компании Novaspace полагают, что именно благодаря этой программе Германия способна выйти на третье место в мире по расходам на космические технологии, уступая лишь США и Китаю.

В случае успешного завершения переговоров с OHB и победы совместного предприятия в тендере этот проект станет для Rheinmetall вторым крупным начинанием в аэрокосмической сфере: в декабре 2025 года концерн получил контракт почти на €2 млрд на создание группировки разведывательных спутников для немецкой армии совместно с финской компанией Iceye.

Starlink – это глобальная система высокоскоростного спутникового интернета, разработанная компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Ее принципиальное отличие от традиционных спутниковых операторов заключается в использовании не отдельных аппаратов на высокой орбите, а обширного созвездия из тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите, что позволяет обеспечивать широкополосный доступ в Сеть с минимальной задержкой сигнала в любой точке мира, включая удаленные и труднодоступные районы без наземной инфраструктуры.

