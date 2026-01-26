США предупредили Ирак не дружить с Ираном

Главной темой беседы, как сообщается, стали вопросы содержания и перевода боевиков ИГИЛ в иракских тюрьмах, а также связи Ирака с Ираном.

Стороны также обсудили текущие дипломатические усилия по обеспечению быстрой репатриации граждан Ирака из других стран и привлечению их к ответственности.

Отдельное внимание было уделено отношениям Ирака с Ираном.

«Правительство в Ираке, контролируемое Ираном, не сможет успешно ставить интересы Ирака на первое место, удерживать Ирак от региональных конфликтов или развивать взаимовыгодное партнерство между Штатами и Ираком», - отметил Рубио.