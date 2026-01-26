USD 1.7000
Москва пошла в отказ?

США предупредили Ирак не дружить с Ираном

12:15 135

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани, сообщили в Госдепе.

Главной темой беседы, как сообщается, стали вопросы содержания и перевода боевиков ИГИЛ в иракских тюрьмах, а также связи Ирака с Ираном.

Стороны также обсудили текущие дипломатические усилия по обеспечению быстрой репатриации граждан Ирака из других стран и привлечению их к ответственности.

Отдельное внимание было уделено отношениям Ирака с Ираном.

«Правительство в Ираке, контролируемое Ираном, не сможет успешно ставить интересы Ирака на первое место, удерживать Ирак от региональных конфликтов или развивать взаимовыгодное партнерство между Штатами и Ираком», - отметил Рубио.

США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 136
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
Переговоры глав МИД Азербайджана и Израиля
12:08 509
Иран попросил Трампа отложить удар
Иран попросил Трампа отложить удар обновлено 11:34
11:34 4110
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3204
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
Саакашвили о прямых перевозках между Азербайджаном и Арменией: Грузия в тупике…
11:14 1980
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым
Заявление главы МИД Израиля после встречи с Алиевым фото; новость дополнена
11:35 2318
Американская армада подошла к берегам Ирана
Американская армада подошла к берегам Ирана обновлено 05:59
05:59 22099
Все в Америке только начинается: восстание против власти?
Все в Америке только начинается: восстание против власти? наша корреспонденция; все еще актуально
02:15 3787
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
Азербайджан заработал на Армении почти 800 тысяч долларов
10:07 2115
В Иране «хоронят» американских солдат
В Иране «хоронят» американских солдат
10:04 2504
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 6113

