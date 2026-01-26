Верхи ЕС сцепились

USD 1.7000
Глава евродипломатии Кая Каллас в частном порядке назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам источника, отношения между двумя политиками складываются более напряженно, чем в период взаимодействия Урсулы фон дер Ляйен с предшественником Каи Каллас – Жозепом Боррелем. Канцелярия Каллас на запрос издания о комментарии не ответила.

Как отмечает Politico, позиции эстонского политика в иерархии Евросоюза слабее, чем у ее испанского предшественника. Ситуацию осложняет и меньший политический вес либеральных сил по сравнению с испанскими социалистами, которых представлял Боррель.

Дополнительным фактором стало перераспределение полномочий: Каллас фактически отошла от курирования средиземноморского направления после создания в Еврокомиссии генерального директората по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива (DG MENA). Одновременно в ЕК рассматривается вопрос о сокращении численности Европейской службы внешних связей (EEAS).

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 79
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 196
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 939
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 997
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2218
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1025
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3779
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9452
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 834
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7958
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

