Верхи ЕС сцепились

Глава евродипломатии Кая Каллас в частном порядке назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам источника, отношения между двумя политиками складываются более напряженно, чем в период взаимодействия Урсулы фон дер Ляйен с предшественником Каи Каллас – Жозепом Боррелем. Канцелярия Каллас на запрос издания о комментарии не ответила.

Как отмечает Politico, позиции эстонского политика в иерархии Евросоюза слабее, чем у ее испанского предшественника. Ситуацию осложняет и меньший политический вес либеральных сил по сравнению с испанскими социалистами, которых представлял Боррель.

Дополнительным фактором стало перераспределение полномочий: Каллас фактически отошла от курирования средиземноморского направления после создания в Еврокомиссии генерального директората по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива (DG MENA). Одновременно в ЕК рассматривается вопрос о сокращении численности Европейской службы внешних связей (EEAS).