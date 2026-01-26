Португальцы перехватили подлодку с кокаином

Военно-морские силы Португалии сообщили о перехвате подводной лодки, которая перевозила рекордное количество наркотиков. Операция продолжалась более 86 часов, в ней участвовало более 60 военных. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на ВМС Португалии.

Сообщается, что португальские Военно-морские силы сотрудничали с полицией и португальскими Военно-воздушными силами в операции по борьбе с трансконтинентальным наркотрафиком морем.

В результате этого военным и правоохранителям удалось задержать подлодку, которая перевозила 300 тюков наркотиков.

Перехват судна, экипаж которого состоял из четырех человек из Латинской Америки, произошел в открытом море, примерно в 426 километрах от Азорских островов.

Из-за неблагоприятных погодных условий и непрочности конструкции судна его не удалось отбуксировать, и оно в конце концов затонуло. Расследование продолжается.

Ранее Испания задержала судно с 10 тоннами кокаина, который скрыли в соли.

Также писали, что 21 января под координацией Европола завершилась «самая масштабная» операция против производителей синтетических наркотиков, которая охватывала четыре страны и привела к прекращению деятельности 24 крупных лабораторий.