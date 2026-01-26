USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Кобахидзе о визите Вэнса в Баку

12:52

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что страна готова к стратегическому взаимодействию с США.

«Решение за ними (американской стороной - ред.). К сожалению, контекст грузино-американских отношений, созданный администрацией президента Байдена, тяжелый. Посмотрим, как на этом фоне будут развиваться наши отношения. Мы терпеливо ждем, и заявляем о своей готовности к стратегическому партнерству с США», - сказал Кобахидзе.

Комментируя предстоящий визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению, премьер-министр Грузии заявил: «Насколько нам известно, этот визит вице-президента США касается Зангезурского транспортного коридора, и логично, что адресатами являются Азербайджан и Армения».

При этом он отметил, что Грузия также является частью Закавказского транспортного коридора.

