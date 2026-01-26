USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Азербайджан представил в Швейцарии свою ИИ-стратегию

фото
12:50 1143

В рамках недели Всемирного экономического форума в Давосе Азербайджан принял участие в международной панельной дискуссии «GovTech в масштабе: управление эпохой искусственного интеллекта (ИИ), а не просто цифровизация прошлого». Мероприятие прошло в Доме сотрудничества (House of Collaboration) и собрало политических лидеров и экспертов в области цифровой трансформации из Европы и Евразии.

Модератором панели выступила Яна Кримпе, основатель и генеральный директор B.EST Solutions, председатель общественного объединения Femmes Digitales и член сообщества 100 Women of Davos. Она представила на международной арене как Эстонию, так и Азербайджан. В отличие от многих дискуссий в Давосе, традиционно сосредоточенных на технологиях, эта панель сосредоточилась на более широком и критически важном вопросе: как правительства могут внедрять цифровые и ИИ-системы в национальном масштабе с учетом политических, правовых и институциональных условий.

Участники отметили, что технологии государственного управления (GovTech) — это не просто цифровизация госуслуг. Речь идет о выстраивании целостной системы управления доверием, данными, ИИ и государственными институтами, которая обеспечивает безопасность, устойчивость и масштабируемость решений вне зависимости от политических циклов.

В дискуссии приняли участие несколько высокопоставленных руководителей с практическим опытом цифровых реформ. Таави Рыйвас, председатель Auve Tech и бывший премьер-министр Эстонии, поделился опытом всемирно признанной цифровой модели государства. Заместитель премьер-министра и министр экономического развития и цифровизации Молдовы Еуджен Осмокеску рассказал о цифровых реформах в условиях политических и институциональных ограничений. Азербайджан представил исполнительный директор 4SİM / C4IR Azerbaijan Фариз Джафаров, который презентовал стратегический подход страны к управлению ИИ и развитию Индустрии 4.0 на государственном уровне.

Основные темы обсуждения включали политические и институциональные решения для масштабирования GovTech, проактивное управление ИИ, роль доверия и государственных институтов как основы цифровых трансформаций, а также вопросы цифрового суверенитета и контроля государства над ключевыми элементами системы.

Яна Кримпе подчеркнула растущую роль Азербайджана в международных дискуссиях по управлению ИИ. Она отметила активное участие страны в формировании ответственных и ориентированных на будущее цифровых стратегий через платформу C4IR Azerbaijan. Особое внимание было уделено межгосударственному сотрудничеству, показавшему, как опыт Эстонии, реформаторский путь Молдовы и лидерство Азербайджана могут способствовать общему международному прогрессу.

Главный вывод панели был однозначным: GovTech в масштабе — это вопрос государственного управления, а не технологий. Правительства, стремящиеся к успеху в эпоху ИИ, должны выходить за рамки оцифровки устаревших процессов и строить управление будущим на основе доверия, стратегического видения и устойчивости.

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 88
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 198
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 945
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1000
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2221
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1028
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3780
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9454
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 835
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7965
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

ЭТО ВАЖНО

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 88
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 198
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 945
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1000
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2221
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1028
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3780
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9454
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 835
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7965
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться