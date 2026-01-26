Азербайджан представил в Швейцарии свою ИИ-стратегию

В рамках недели Всемирного экономического форума в Давосе Азербайджан принял участие в международной панельной дискуссии «GovTech в масштабе: управление эпохой искусственного интеллекта (ИИ), а не просто цифровизация прошлого». Мероприятие прошло в Доме сотрудничества (House of Collaboration) и собрало политических лидеров и экспертов в области цифровой трансформации из Европы и Евразии.

Модератором панели выступила Яна Кримпе, основатель и генеральный директор B.EST Solutions, председатель общественного объединения Femmes Digitales и член сообщества 100 Women of Davos. Она представила на международной арене как Эстонию, так и Азербайджан. В отличие от многих дискуссий в Давосе, традиционно сосредоточенных на технологиях, эта панель сосредоточилась на более широком и критически важном вопросе: как правительства могут внедрять цифровые и ИИ-системы в национальном масштабе с учетом политических, правовых и институциональных условий.

Участники отметили, что технологии государственного управления (GovTech) — это не просто цифровизация госуслуг. Речь идет о выстраивании целостной системы управления доверием, данными, ИИ и государственными институтами, которая обеспечивает безопасность, устойчивость и масштабируемость решений вне зависимости от политических циклов.

В дискуссии приняли участие несколько высокопоставленных руководителей с практическим опытом цифровых реформ. Таави Рыйвас, председатель Auve Tech и бывший премьер-министр Эстонии, поделился опытом всемирно признанной цифровой модели государства. Заместитель премьер-министра и министр экономического развития и цифровизации Молдовы Еуджен Осмокеску рассказал о цифровых реформах в условиях политических и институциональных ограничений. Азербайджан представил исполнительный директор 4SİM / C4IR Azerbaijan Фариз Джафаров, который презентовал стратегический подход страны к управлению ИИ и развитию Индустрии 4.0 на государственном уровне.