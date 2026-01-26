Громкое дело против WhatsApp

USD 1.7000
Международная группа пользователей подала иск против Meta Platforms, утверждая, что компания вводила людей в заблуждение насчет приватности и защиты переписок в WhatsApp. Об этом пишет информагентство Bloomberg.

Иск зарегистрировали 23 января в Федеральном окружном суде США. Истцы оспаривают заявления Meta, будто сообщения в WhatsApp защищены сквозным шифрованием и недоступны для самой компании.

WhatsApp называет сквозное шифрование ключевой функцией сервиса. По версии компании, оно включено автоматически, а внутри чатов пользователям сообщают, что «читать, слушать или пересылать сообщения могут только участники этого чата». В Meta также заявляют, что доступ к переписке есть лишь у отправителя и получателя, но не у компании.

Среди истцов – пользователи из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки. В жалобе говорится, что Meta якобы хранит содержание переписок и что сотрудники компании имеют к нему доступ. В документе есть ссылки на сведения от «информаторов», однако Bloomberg их имена не указывает и их роль не раскрывает. Адвокаты истцов просят суд рассмотреть дело по коллективному иску. 

Meta обвинения отвергла и потребовала отклонить иск. Представитель компании заявил о намерении добиваться санкций против юристов, которые подали жалобу.

«Любые утверждения, будто сообщения в WhatsApp не зашифрованы, полностью ложны и абсурдны, – подчеркнул представитель Meta Энди Стоун. – WhatsApp уже десять лет использует сквозное шифрование на базе протокола Signal. Этот иск – выдумка без оснований».

