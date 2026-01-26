Казахи возобновили нефтедобычу после ЧП

Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) объявила о начале пускового этапа добычи нефти на месторождении Тенгиз на фоне поручений властей Казахстана ускорить ликвидацию последствий аварии на объекте. Об этом сообщает Reuters.
«Тенгизшевройл» сообщил о безопасном вводе в эксплуатацию системы распределения электроэнергии и переходе к начальному этапу возобновления добычи нефти», – говорится в пресс-релизе компании.
Месторождение Тенгиз является одним из крупнейших не только в Казахстане, но и в мире. Разработку ведет «Тенгизшевройл», акционерами которого выступают «Казмунайгаз» (20%), Chevron (50%), ExxonMobil (25%) и «Лукойл» (5%).
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в понедельник провел встречу со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом, в ходе которой стороны обсудили ряд совместных проектов, включая Тенгиз. Глава правительства выразил обеспокоенность произошедшим инцидентом и призвал ускорить работы по устранению последствий аварии «в кратчайшие сроки», сообщила его пресс-служба.
Пожар на месторождении Тенгиз произошел 18 января – загорелся трансформатор турбины GT-9.3. В целях обеспечения безопасности ТШО временно приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км месторождении Королевское на срок от 7 до 10 дней. Расследование причин инцидента проводит министерство энергетики Казахстана.