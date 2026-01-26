USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Казахи возобновили нефтедобычу после ЧП

12:55 396

Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) объявила о начале пускового этапа добычи нефти на месторождении Тенгиз на фоне поручений властей Казахстана ускорить ликвидацию последствий аварии на объекте. Об этом сообщает Reuters.

«Тенгизшевройл» сообщил о безопасном вводе в эксплуатацию системы распределения электроэнергии и переходе к начальному этапу возобновления добычи нефти», – говорится в пресс-релизе компании.

Месторождение Тенгиз является одним из крупнейших не только в Казахстане, но и в мире. Разработку ведет «Тенгизшевройл», акционерами которого выступают «Казмунайгаз» (20%), Chevron (50%), ExxonMobil (25%) и «Лукойл» (5%).

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в понедельник провел встречу со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом, в ходе которой стороны обсудили ряд совместных проектов, включая Тенгиз. Глава правительства выразил обеспокоенность произошедшим инцидентом и призвал ускорить работы по устранению последствий аварии «в кратчайшие сроки», сообщила его пресс-служба.

Пожар на месторождении Тенгиз произошел 18 января – загорелся трансформатор турбины GT-9.3. В целях обеспечения безопасности ТШО временно приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км месторождении Королевское на срок от 7 до 10 дней. Расследование причин инцидента проводит министерство энергетики Казахстана.

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 91
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 200
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 949
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1003
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2221
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1030
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3782
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9455
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 835
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7971
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

ЭТО ВАЖНО

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 91
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 200
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 949
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1003
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2221
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1030
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3782
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9455
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 835
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7971
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться