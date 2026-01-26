Казахи возобновили нефтедобычу после ЧП

«Тенгизшевройл» сообщил о безопасном вводе в эксплуатацию системы распределения электроэнергии и переходе к начальному этапу возобновления добычи нефти», – говорится в пресс-релизе компании.

Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) объявила о начале пускового этапа добычи нефти на месторождении Тенгиз на фоне поручений властей Казахстана ускорить ликвидацию последствий аварии на объекте. Об этом сообщает Reuters.

Месторождение Тенгиз является одним из крупнейших не только в Казахстане, но и в мире. Разработку ведет «Тенгизшевройл», акционерами которого выступают «Казмунайгаз» (20%), Chevron (50%), ExxonMobil (25%) и «Лукойл» (5%).

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в понедельник провел встречу со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом, в ходе которой стороны обсудили ряд совместных проектов, включая Тенгиз. Глава правительства выразил обеспокоенность произошедшим инцидентом и призвал ускорить работы по устранению последствий аварии «в кратчайшие сроки», сообщила его пресс-служба.

Пожар на месторождении Тенгиз произошел 18 января – загорелся трансформатор турбины GT-9.3. В целях обеспечения безопасности ТШО временно приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км месторождении Королевское на срок от 7 до 10 дней. Расследование причин инцидента проводит министерство энергетики Казахстана.