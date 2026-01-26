Бизнес в России не растет

В минувшем году в России резко сократилось число новых компаний: всего зарегистрировано 173 тыс. юридических лиц, это на 20% меньше, чем годом ранее, и минимальное значение за последние 14 лет. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые приводят «Известия».
Число новых компаний снизилось в 60 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Одновременно с этим на 15% — до 233 тыс. — выросло число ликвидированных компаний. В результате закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий. Большинство компаний (88%) исключили из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговых органов, отметили в FinExpertiza. Свыше половины из них — 110 тыс. — имели признаки фиктивности: массовые адреса, номинальных руководителей и формальные операции.
Остальные закрытия пришлись на ликвидацию по инициативе собственников и на недействующие фирмы, которые не сдавали отчетность и не проводили операции по счетам. 13% закрытий пришлись на упрощенные процедуры — компании исключали из реестра из-за нехватки средств на полноценное банкротство.
По словам главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина, сокращение числа новых компаний в 2025 году связано с ростом издержек, дорогими кредитами и более жесткими требованиями к финансовой и налоговой дисциплине. В 2026 году тенденция сокращения числа юрлиц сохранится, считает Катырин. Предпринимателей будет сдерживать жесткая денежно-кредитная политика, осторожность банков в кредитовании малых компаний и усиление налогового контроля, прогнозирует директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
В то же время малый и средний бизнес продолжает расти за счет индивидуальных предпринимателей. В прошлом году в секторе МСП (с учетом ИП) появилось почти 1,3 млн новых участников, в январе 2026 года общее число небольших субъектов в РФ приблизилось к 7 млн, отметил гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.