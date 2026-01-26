Бизнес в России не растет

В минувшем году в России резко сократилось число новых компаний: всего зарегистрировано 173 тыс. юридических лиц, это на 20% меньше, чем годом ранее, и минимальное значение за последние 14 лет. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые приводят «Известия».

Число новых компаний снизилось в 60 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Одновременно с этим на 15% — до 233 тыс. — выросло число ликвидированных компаний. В результате закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий. Большинство компаний (88%) исключили из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговых органов, отметили в FinExpertiza. Свыше половины из них — 110 тыс. — имели признаки фиктивности: массовые адреса, номинальных руководителей и формальные операции.