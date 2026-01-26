USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Бизнес в России не растет

12:56 857

В минувшем году в России резко сократилось число новых компаний: всего зарегистрировано 173 тыс. юридических лиц, это на 20% меньше, чем годом ранее, и минимальное значение за последние 14 лет. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые приводят «Известия».

Число новых компаний снизилось в 60 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Одновременно с этим на 15% — до 233 тыс. — выросло число ликвидированных компаний. В результате закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий. Большинство компаний (88%) исключили из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговых органов, отметили в FinExpertiza. Свыше половины из них — 110 тыс. — имели признаки фиктивности: массовые адреса, номинальных руководителей и формальные операции.

Остальные закрытия пришлись на ликвидацию по инициативе собственников и на недействующие фирмы, которые не сдавали отчетность и не проводили операции по счетам. 13% закрытий пришлись на упрощенные процедуры — компании исключали из реестра из-за нехватки средств на полноценное банкротство.

По словам главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина, сокращение числа новых компаний в 2025 году связано с ростом издержек, дорогими кредитами и более жесткими требованиями к финансовой и налоговой дисциплине. В 2026 году тенденция сокращения числа юрлиц сохранится, считает Катырин. Предпринимателей будет сдерживать жесткая денежно-кредитная политика, осторожность банков в кредитовании малых компаний и усиление налогового контроля, прогнозирует директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В то же время малый и средний бизнес продолжает расти за счет индивидуальных предпринимателей. В прошлом году в секторе МСП (с учетом ИП) появилось почти 1,3 млн новых участников, в январе 2026 года общее число небольших субъектов в РФ приблизилось к 7 млн, отметил гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 92
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 201
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 951
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1004
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2222
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1030
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3782
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9455
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 836
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7976
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

ЭТО ВАЖНО

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 92
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 201
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 951
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1004
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2222
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1030
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3782
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9455
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 836
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7976
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться