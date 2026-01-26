Цифровая битва: европейцы запустили свою соцсеть W

Проект W ориентирован прежде всего на европейскую аудиторию и создавался как ответ на растущую обеспокоенность властей и общественных организаций распространением «системной дезинформации» и потерей контроля над цифровыми платформами.

В Европе стартовала новая социальная платформа W, которая заявлена как альтернатива X и другим сервисам под управлением американских компаний. Об этом сообщает «Коммерсант».

Главой W назначена бывший топ-менеджер eBay Анна Цайтер, ранее занимавшая пост главного специалиста по вопросам конфиденциальности. По словам разработчиков, платформа рассчитана на пользователей, желающих дистанцироваться от американских соцсетей и использовать сервис, управляемый и размещенный в пределах Евросоюза.

Название W, по задумке создателей, образовано из двух букв V – values («ценности») и Verified («верификация»). В основе платформы лежат принципы работы с проверенными источниками, обязательной идентификации пользователей, размещения всей инфраструктуры в Европе и надзора со стороны местных органов управления.

Запуск W совпадает с усилиями европейских политиков и регуляторов вернуть контроль над цифровыми пространствами для общественных и политических дискуссий.

Цайтер заявила, что «существует насущная потребность в социальной платформе, которая создается, управляется и размещается в Европе», а ключевыми принципами W должны стать верификация пользователей, свобода слова и защита данных.

На данный момент W доступна в бета-версии по адресу wsocial.eu. Для регистрации требуется специальный код, мобильные приложения пока не представлены. После полноценного запуска пользователи будут подтверждать личность для публикации контента, а все данные социальной сети будут храниться на серверах внутри ЕС.