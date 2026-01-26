USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Цифровая битва: европейцы запустили свою соцсеть W

13:08 872

В Европе стартовала новая социальная платформа W, которая заявлена как альтернатива X и другим сервисам под управлением американских компаний. Об этом сообщает «Коммерсант».

Проект W ориентирован прежде всего на европейскую аудиторию и создавался как ответ на растущую обеспокоенность властей и общественных организаций распространением «системной дезинформации» и потерей контроля над цифровыми платформами.

Главой W назначена бывший топ-менеджер eBay Анна Цайтер, ранее занимавшая пост главного специалиста по вопросам конфиденциальности. По словам разработчиков, платформа рассчитана на пользователей, желающих дистанцироваться от американских соцсетей и использовать сервис, управляемый и размещенный в пределах Евросоюза.

Название W, по задумке создателей, образовано из двух букв V – values («ценности») и Verified («верификация»). В основе платформы лежат принципы работы с проверенными источниками, обязательной идентификации пользователей, размещения всей инфраструктуры в Европе и надзора со стороны местных органов управления.

Запуск W совпадает с усилиями европейских политиков и регуляторов вернуть контроль над цифровыми пространствами для общественных и политических дискуссий.

Цайтер заявила, что «существует насущная потребность в социальной платформе, которая создается, управляется и размещается в Европе», а ключевыми принципами W должны стать верификация пользователей, свобода слова и защита данных.

На данный момент W доступна в бета-версии по адресу wsocial.eu. Для регистрации требуется специальный код, мобильные приложения пока не представлены. После полноценного запуска пользователи будут подтверждать личность для публикации контента, а все данные социальной сети будут храниться на серверах внутри ЕС.

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 94
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 201
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 952
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1005
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2222
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1030
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3784
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9457
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 836
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7978
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

ЭТО ВАЖНО

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 94
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 201
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 952
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1005
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2222
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1030
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3784
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9457
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 836
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7978
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться