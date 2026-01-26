Европейские лидеры съезжаются в Гамбург

Европейские лидеры в понедельник, 26 января, встретятся в немецком Гамбурге, чтобы обсудить безопасность в Северном море, а также вопросы Гренландии. Об этом сообщает France24.

Формально целью саммита в Германии является продвижение трансграничного расширения морской ветроэнергетики, рынка водорода и морской инфраструктуры в Северном море.

Однако из-за угроз президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию значительная часть дискуссий будет посвящена безопасности в Арктике.

Во встрече примет участие премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, которая посетила Гренландию в пятницу, а также представители НАТО и Европейской комиссии.

Также ожидается присутствие лидеров Норвегии, Нидерландов, Ирландии, Исландии, Бельгии и Люксембурга. Британию и Францию на саммите представят министры.

Среди других тем встречи – безопасность в Северном и Балтийском морях, которые уже давно являются целями так называемых «гибридных атак» России. Грузовые суда, связанные с Россией, подозреваются в саботаже подводных коммуникационных кабелей и наблюдении за критически важной инфраструктурой в акваториях морей.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что темами обсуждения в Гамбурге будут морская безопасность, а также «общий экономический успех на Севере».

Как сообщалось, в Гамбурге представители девяти европейских стран подпишут право на строительство ветровых электростанций в Северном море. Проект, который планируется завершить к 2050 году, должен объединить ветровую электрогенерацию нескольких стран Европы.

Кроме того, лидеры обсудят заявления президента США о том, что он сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии, благодаря которому не планирует вводить пошлины против европейских стран.