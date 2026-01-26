«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США

По его словам, точной даты встречи пока нет. Ранее такие же ориентировочные сроки называл неназванный источник ТАСС, о том же сказал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, который возглавлял американскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. При этом агентство Reuters и издание Axios со ссылкой на анонимных американских чиновников называли конкретную дату: 1 февраля, воскресенье.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры, отметив, что они были сосредоточены на параметрах прекращения боевых действий.

Представитель Белого дома назвал первый раунд трехсторонней встречи «продуктивным». По информации Reuters, признаков компромисса по территориальному вопросу на момент завершения встречи 23 января не было.

По словам Пескова, рассчитывать на высокую результативность трехсторонних встреч «было бы ошибочно», предстоит еще много работы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на этих переговорах «вряд ли возможно» дружелюбие, но если они идут, нужно пытаться чего-то достичь. «Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков посчитал «неверным» публично говорить об отдельных положениях переговорного процесса. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен уступать территории. «Давайте пока не будем отдельные положения обсуждать. Наша позиция очень хорошо известна. «Формула Анкориджа» была оговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом [США Дональдом] Трампом. Сейчас переговоры идут на экспертном уровне. Работу ведет рабочая группа. Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии», — сказал Песков, добавив, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для России принципиальное значение.