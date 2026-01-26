USD 1.7000
Иран снимает все интернет-ограничения?

13:21 854

Иран полностью снимает ограничения на доступ к международному интернету, сообщил ТАСС иранский дипломатический источник.

«В настоящее время сняты не только все ограничения на национальной интернет-платформе во всех секторах, но и постепенно, начиная уже с 19 января, снимаются международные интернет-ограничения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в письме соответствующим органам президент Масуд Пезешкиан потребовал снять все ограничения, чтобы оживить интернет-рынок и обеспечить населению свободный доступ к международному интернету – процесс, который сейчас находится в стадии реализации.

Тем временем издание Iran International со ссылкой на NetBlocks сообщает, что интернет-блокировка в Иране продолжается уже 18-й день, что затрудняет оценку масштабов смертельного подавления мирных жителей. По данным издания, власти усилили контроль над пробелами в фильтрации с целью блокировки обхода ограничений, одновременно позволяя одобренным аккаунтам распространять официальный нарратив властей.

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 102
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 205
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 961
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1008
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2224
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1032
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3789
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9457
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 837
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7987
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

