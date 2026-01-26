Иран снимает все интернет-ограничения?

«В настоящее время сняты не только все ограничения на национальной интернет-платформе во всех секторах, но и постепенно, начиная уже с 19 января, снимаются международные интернет-ограничения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в письме соответствующим органам президент Масуд Пезешкиан потребовал снять все ограничения, чтобы оживить интернет-рынок и обеспечить населению свободный доступ к международному интернету – процесс, который сейчас находится в стадии реализации.

Тем временем издание Iran International со ссылкой на NetBlocks сообщает, что интернет-блокировка в Иране продолжается уже 18-й день, что затрудняет оценку масштабов смертельного подавления мирных жителей. По данным издания, власти усилили контроль над пробелами в фильтрации с целью блокировки обхода ограничений, одновременно позволяя одобренным аккаунтам распространять официальный нарратив властей.