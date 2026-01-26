Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте

USD 1.7000
Силы специальных операций (ССО) ВСУ утверждают, что в ходе операции в Купянске Харьковской области смогли зачистить группу российских военнослужащих, занимавших позиции в разрушенном супермаркете и соседнем доме. Об этом говорится в сообщении ССО.

Операцию в Купянске провела группа специального назначения 8-го полка ССО. Российских военных обнаружили во время разведывательного выхода в центральной части города.

Утверждается, что в результате спецмероприятий двое россиян были убиты, еще двое – взяты в плен. По данным ССО, действия группы способствовали освобождению центральной части Купянска смежными подразделениями Сил обороны.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обстановка на Покровском и Очеретинском направлениях остается сложной, поскольку именно там российская армия сосредотачивает основные усилия.

По его словам, за минувшую неделю на этих участках фронта произошло около 400 боевых столкновений. Российские войска продолжают попытки прорыва, наращивают давление и подтягивают резервы. Сырский отметил, что приоритетной задачей украинских сил остается нанесение максимальных потерь противнику, уничтожение его резервов и поэтапное снижение наступательного потенциала.

Он также указал, что российские войска продолжают применять тактику продвижения малыми пехотными группами. Их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение, по словам Сырского, требуют постоянного мониторинга обстановки, четкой координации между подразделениями и гибких тактических решений.

Отдельно главнокомандующий обратил внимание на усиление подразделений беспилотных систем. В первую очередь речь идет об активном применении ударных дронов для поражения российских сил, а также о развитии логистики с использованием роботизированных комплексов.

«Меняется война – меняем подходы к ее ведению. Масштабирование современных технологий непосредственно влияет на эффективность боевых действий и позволяет сохранять жизни украинских воинов», – подчеркнул Сырский.

* * * 13:47

Российские войска продвинулись в районе Орехово-Васильевки, а также непосредственно в самом населенном пункте, сообщают аналитики DeepState.

«Россияне продвинулись вблизи Орехово-Васильевки и в самом населенном пункте», – отметили аналитики. Также зафиксировано продвижение российских подразделений у трассы Бахмут–Славянск в этом районе.

Орехово-Васильевка расположена к северу от Часова Яра – здесь РФ продвигается в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Накануне россияне достигли позиций вблизи Васюковки, соседнего населенного пункта.

