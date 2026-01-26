Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре

USD 1.7000
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:46 1011

Анкара разместила на территории Северного Кипра системы противовоздушной обороны HİSAR (турецкого производства), что вызвало обеспокоенность у греческой администрации острова. Как отмечают греческие СМИ, размещение HİSAR на острове может увеличить возможности Анкары по контролю воздушного пространства в регионе.

Отмечается, что HİSAR интегрируются с существующей сетью ПВО турецких вооруженных сил. Системы мобильны, оснащены собственными радарами и способны контролировать территорию радиусом около 120 километров. Они обмениваются данными с другими элементами обороны на острове, формируя единую систему для обнаружения угроз.

Согласно Simerini, размещение HİSAR последовало за установкой на острове системы KORKUT. Кроме того, действия турецких военных, по данным греческих СМИ, указывают на развертывание на острове новейшей разработки турецкого оборонпрома - многоуровневой системы ПВО Çelik Kubbe.

Благодаря Çelik Kubbe такие системы ПВО, как KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMIR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ и SİPER, разработанные турецкой оборонной промышленностью, смогут работать комплексно. Помимо систем вооружения, внутри Çelik Kubbe в целом также будут функционировать радарные и электрооптические системы, обеспечивающие точное отслеживание, идентификацию и классификацию цели.

По оценкам греческой стороны, возможности HİSAR могут повлиять на баланс сил на острове. В результате ВВС Греции, как утверждается, будут вынуждены держаться на определенном расстоянии от зоны действия системы.

В конце прошлого года греческая администрация Кипра приобрела у Израиля системы ПВО Barak MX. Этот шаг, как сообщалось, стал фактором, побудившим Турцию активизировать размещение собственных средств противовоздушной обороны на северной части острова.

