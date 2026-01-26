USD 1.7000
Турция создает буферную зону на границе с Ираном

Анкара разработала планы по созданию буферной зоны вдоль границы с Ираном на случай новой миграционной волны, сообщает газета Türkiye со ссылкой на доклад турецкого МИД для комитета парламента по иностранным делам.

По информации издания, представители министерства сообщили депутатам, что Анкара подготовила несколько сценариев «на все случаи», включая буферную зону, которая позволит удерживать прибывающих на иранской стороне границы.

«Мы считаем, что должна быть буферная зона, чтобы те, кто прибудет в случае миграционной волны, оставались на иранской стороне», – говорится в докладе.

Кроме того, в министерстве отметили, что Турция выступает против иностранного вмешательства в дела региональных стран и не желает дальнейшей дестабилизации региона, добавляет издание.

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 110
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 208
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 967
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1012
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2225
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1033
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3794
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9460
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 837
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 7997
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

