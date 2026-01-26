Турция создает буферную зону на границе с Ираном

Анкара разработала планы по созданию буферной зоны вдоль границы с Ираном на случай новой миграционной волны, сообщает газета Türkiye со ссылкой на доклад турецкого МИД для комитета парламента по иностранным делам.

По информации издания, представители министерства сообщили депутатам, что Анкара подготовила несколько сценариев «на все случаи», включая буферную зону, которая позволит удерживать прибывающих на иранской стороне границы.

«Мы считаем, что должна быть буферная зона, чтобы те, кто прибудет в случае миграционной волны, оставались на иранской стороне», – говорится в докладе.

Кроме того, в министерстве отметили, что Турция выступает против иностранного вмешательства в дела региональных стран и не желает дальнейшей дестабилизации региона, добавляет издание.