Талибы поставили Америке условие

Американские и афганские дипломаты на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры об освобождении задержанных на территории Афганистана американских граждан. Сейчас талибы настаивают на сделке, в ходе которой американские власти освободят Мухаммада Рахима, обвиняемого в США в работе на Усаму бен Ладена в качестве переводчика и курьера, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, за последний год афганские власти освободили по меньшей мере пятерых американских заключенных, но переговоры о судьбе оставшихся задержанных зашли в тупик. Кабул настаивает, что частью любой последующей сделки будет освобождение Мухаммада Рахима, который сейчас находится в тюрьме Гуантанамо.

Это первый известный случай, когда талибы выдвигают подобные требования, пишет NYT.

«Мы хотим освободить еще двоих американских заключенных, и в то же время должна проясниться судьба нашего заключенного, находящегося в Гуантанамо. <...> Он должен быть освобожден», — цитирует издание представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида.

Известно как минимум о трех американских гражданах, которые остаются в заключении в Афганистане. Талибы признают задержание двоих из них: Денниса Уолтера Койла, ученого, удерживаемого с января прошлого года, и Полинезиса Джексона, бывшего солдата армии США. Еще один гражданин США, задержанный в Афганистане, — Махмуд Хабиби. По данным ФБР, он был арестован в 2022 году вскоре после того, как ЦРУ убило Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды», в Кабуле. Афганские чиновники, однако, утверждают, что не знают о его местоположении.

В разговоре с газетой высокопоставленный американский чиновник отверг возможность участия Мухаммада Рахима в любой будущей сделке. В Госдепартаменте США потребовали от «Талибана» освободить всех задержанных американских граждан и прекратить «дипломатию заложников». В афганском МИД отвергли обвинения в том, что американских граждан в стране арестовывают ради заключения сделок в дальнейшем.

Мухаммад Рахим — последний гражданин Афганистана, который содержится в тюрьме Гуантанамо. Он находится там с 2008 года. Правительство США тогда заявляло, что Рахим был высокопоставленным членом «Аль-Каиды», хотя его также называли предполагаемым курьером и переводчиком Усамы бен Ладена. Ввиду последнего считалось, что он не представлял бы угрозы для Соединенных Штатов в случае освобождения, отмечала NYT ранее.