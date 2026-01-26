USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Талибы поставили Америке условие

14:22 385

Американские и афганские дипломаты на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры об освобождении задержанных на территории Афганистана американских граждан. Сейчас талибы настаивают на сделке, в ходе которой американские власти освободят Мухаммада Рахима, обвиняемого в США в работе на Усаму бен Ладена в качестве переводчика и курьера, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, за последний год афганские власти освободили по меньшей мере пятерых американских заключенных, но переговоры о судьбе оставшихся задержанных зашли в тупик. Кабул настаивает, что частью любой последующей сделки будет освобождение Мухаммада Рахима, который сейчас находится в тюрьме Гуантанамо.

Это первый известный случай, когда талибы выдвигают подобные требования, пишет NYT.

«Мы хотим освободить еще двоих американских заключенных, и в то же время должна проясниться судьба нашего заключенного, находящегося в Гуантанамо. <...> Он должен быть освобожден», — цитирует издание представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида.

Известно как минимум о трех американских гражданах, которые остаются в заключении в Афганистане. Талибы признают задержание двоих из них: Денниса Уолтера Койла, ученого, удерживаемого с января прошлого года, и Полинезиса Джексона, бывшего солдата армии США. Еще один гражданин США, задержанный в Афганистане, — Махмуд Хабиби. По данным ФБР, он был арестован в 2022 году вскоре после того, как ЦРУ убило Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды», в Кабуле. Афганские чиновники, однако, утверждают, что не знают о его местоположении.

В разговоре с газетой высокопоставленный американский чиновник отверг возможность участия Мухаммада Рахима в любой будущей сделке. В Госдепартаменте США потребовали от «Талибана» освободить всех задержанных американских граждан и прекратить «дипломатию заложников». В афганском МИД отвергли обвинения в том, что американских граждан в стране арестовывают ради заключения сделок в дальнейшем.

Мухаммад Рахим — последний гражданин Афганистана, который содержится в тюрьме Гуантанамо. Он находится там с 2008 года. Правительство США тогда заявляло, что Рахим был высокопоставленным членом «Аль-Каиды», хотя его также называли предполагаемым курьером и переводчиком Усамы бен Ладена. Ввиду последнего считалось, что он не представлял бы угрозы для Соединенных Штатов в случае освобождения, отмечала NYT ранее.

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 114
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 208
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 968
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1015
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2227
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1033
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3796
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9460
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 837
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 8001
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

ЭТО ВАЖНО

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 114
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 208
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 968
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1015
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2227
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1033
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3796
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9460
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 837
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 8001
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться