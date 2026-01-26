Генштаб ВСУ заявил об ударе по российскому нефтезаводу

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 26 января, поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода «Славянск Эко» в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ, заявили в Генштабе ВСУ.

По утверждению Генштаба ВСУ, ударные беспилотники поразили элементы установки первичной переработки нефти. Завод, как заявляют украинские военные, производит топливо в том числе для нужд российской армии. Объем переработки — четыре млн тонн нефти в год, отмечается в заявлении.

О том, что на территории двух неназванных предприятий Краснодарского края в ночь на понедельник упали фрагменты дрона, ранее сообщал оперативный штаб региона. По их информации, никто не пострадал, в результате падения обломков возник пожар.