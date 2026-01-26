USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Финансисты «Большой семерки» едут на саммит

14:31 158

Министры финансов стран G7 обсудят 27 января поставки редкоземельных металлов и продолжение поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Франции Ролан Лескюр.

Встреча должна была пройти до Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, но была отложена на фоне угроз Вашингтона ввести новые пошлины против европейских стран из-за Гренландии.

Минфин Франции объявил, что во встрече примут участие все министры финансов стран G7, а также представители Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Bloomberg отметил, что Франция приняла на себя председательство в G7, но до сих пор не обозначила свои приоритеты.

20 января президент США Дональд Трамп опубликовал переписку с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в котором французский лидер выразил готовность организовать встречу G7 в Париже 22 января и предложил пригласить «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» в качестве наблюдателей. Трамп отказался участвовать в этом саммите. 

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 121
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 210
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 970
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1017
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2228
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1034
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3798
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9461
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 837
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 8007
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397

ЭТО ВАЖНО

Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 121
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 210
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 970
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
Турция разворачивает новейшие системы ПВО на Северном Кипре
13:46 1017
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля
Заявления глав МИД Азербайджана и Израиля обновлено 13:51
13:51 2228
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
«Это очень сложная субстанция»: реакция Кремля на переговоры России, Украины и США
13:16 1034
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом
Нефть падает, а чиновники летают бизнес-классом Недоумевает адвокат Акрам Гасанов
11:47 3798
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне
Прямое значение для Азербайджана: Европа готовится к большой войне новая геополитика; все еще актуально
03:32 9461
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
США предупредили Ирак не дружить с Ираном
12:15 837
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику
Трамп подвел армаду к берегам Ирана. В Тегеране сменили риторику обновлено 14:05
14:05 8007
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция
США отвернулись от курдов. Израиль не вмешался. Разруливает Турция наша корреспонденция; все еще актуально
02:56 3397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться