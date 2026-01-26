Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить

USD 1.7000
Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен обсудить с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро войну России и Украины и возможный вклад Анкары в ее прекращение, а также Сирию, Газу и отношения с ЕС. Как сообщил журналистам источник в МИД Турции, визит главы МИД Франции в республику запланирован на 27 января.

«На переговорах с французским коллегой министр Фидан планирует отметить, что должны продолжаться дипломатические усилия в целях прекращения российско-украинской войны и достижения справедливого и прочного мира. Турция со своей стороны готова внести любой возможный вклад в мирный процесс», - сообщил собеседник.

Министры также обсудят ситуацию в Газе. Фидан намерен отметить, что «переход ко второму этапу мирного плана в Газе и определение механизмов, в реализацию которых будет включена Турция, являются важными шагами».

