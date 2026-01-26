Как россияне вывозят свое оружие из Сирии

Российские войска покидают аэропорт Камышли в Сирии. На кадрах, публикуемых зарубежными СМИ, видно, как российские истребители, вертолеты и военная техника загружаются на транспортные самолеты.

22 января сообщалось о приземлении российского самолета на военном аэродроме сирийского города Камышлы впервые после падения режима Башара Асада.

Как писали СМИ, россияне вывозят военное оборудование из города в Латакию, город Хмеймим, где находится авиабаза и дислоцирован российский военный контингент.