Россиянки заехали на военную базу США. Их арестовали

14:47 1545

Две россиянки арестованы в США после того, как по ошибке заехали на территорию военной базы Camp Pendleton, сообщает The Moscow Times.

По информации канала, Кристина и Наталья из Самары путешествовали по Соединенным Штатам на автомобиле. Недалеко от Сан-Диего девушки проголодались и решили заехать в McDonald’s. Навигатор предложил «самый короткий маршрут», и туристки свернули с трассы, однако вместо ресторана оказались на территории базы морской пехоты Camp Pendleton. База была создана в 1942 году для подготовки к участию во Второй мировой войне и с 1946 года является местом постоянной дислокации 1-й дивизии морской пехоты США. До McDonald’s оставалось около пяти километров.

Россиянки заехали на парковку военной техники, где их быстро задержали военные, а автомобиль изъяли. На данный момент девушки находятся под стражей около трех дней, им может грозить до шести месяцев лишения свободы. Друзья задержанных пытаются добиться их освобождения и собирают средства на оплату адвокатов.

По словам россиян, проживающих в США, подобные инциденты на Camp Pendleton случаются регулярно. Туристы нередко «сворачивают не туда» из-за ошибок навигации, и их задерживают на территории базы. Проблема, по их мнению, связана с особенностями планировки объекта: контрольно-пропускной пункт находится не на въезде, а глубже внутри территории. При этом решение о задержании или освобождении нарушителя во многом зависит от дежурных военнослужащих.

Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 223
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 202
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 318
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 266
Иран начал следить за американской армадой в регионе
Иран начал следить за американской армадой в регионе обновлено 16:15
16:15 10941
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 551
В Баку сносят здание со 150-летней историей
В Баку сносят здание со 150-летней историей
15:47 1436
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
15:34 1374
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 2134
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 922
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 2404

