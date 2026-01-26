Россиянки заехали на военную базу США. Их арестовали

Две россиянки арестованы в США после того, как по ошибке заехали на территорию военной базы Camp Pendleton, сообщает The Moscow Times.

По информации канала, Кристина и Наталья из Самары путешествовали по Соединенным Штатам на автомобиле. Недалеко от Сан-Диего девушки проголодались и решили заехать в McDonald’s. Навигатор предложил «самый короткий маршрут», и туристки свернули с трассы, однако вместо ресторана оказались на территории базы морской пехоты Camp Pendleton. База была создана в 1942 году для подготовки к участию во Второй мировой войне и с 1946 года является местом постоянной дислокации 1-й дивизии морской пехоты США. До McDonald’s оставалось около пяти километров.

Россиянки заехали на парковку военной техники, где их быстро задержали военные, а автомобиль изъяли. На данный момент девушки находятся под стражей около трех дней, им может грозить до шести месяцев лишения свободы. Друзья задержанных пытаются добиться их освобождения и собирают средства на оплату адвокатов.

По словам россиян, проживающих в США, подобные инциденты на Camp Pendleton случаются регулярно. Туристы нередко «сворачивают не туда» из-за ошибок навигации, и их задерживают на территории базы. Проблема, по их мнению, связана с особенностями планировки объекта: контрольно-пропускной пункт находится не на въезде, а глубже внутри территории. При этом решение о задержании или освобождении нарушителя во многом зависит от дежурных военнослужащих.