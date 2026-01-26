USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Уже более 12 тысяч амнистированных

14:49

Акт об амнистии, принятый в Азербайджане по случаю «Года Конституции и Суверенитета», по сей день охватил более чем 12,3 тыс. человек.

Как сообщили в Министерстве юстиции, в период с 22 декабря 2025 года по 26 января 2026 года по амнистии были освобождены или получили смягчение наказания всего 12 336 человек.

Среди них 4 977 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок, 6 613 - от наказаний, не связанных с лишением свободы. Кроме того, 734 осужденным срок лишения свободы был сокращен на шесть месяцев, а 12 человек освобождены от уголовной ответственности по делам, находящимся в производстве органов юстиции.

Среди освобожденных - 13 участников Отечественной войны, а также 13 человек, достигших 60-летнего возраста на день вступления решения в силу.

Согласно информации, амнистия была применена к 1 021 лицу, совершившему преступления, не представляющие большой общественной опасности, к 10 502 - за менее тяжкие преступления и к 813 - за тяжкие преступления. В целом амнистия коснулась 11 761 мужчины (в том числе 17 несовершеннолетних) и 575 женщин.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что исполнение акта об амнистии продолжается.

Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 223
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 202
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 318
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 266
Иран начал следить за американской армадой в регионе
Иран начал следить за американской армадой в регионе обновлено 16:15
16:15 10942
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 551
В Баку сносят здание со 150-летней историей
В Баку сносят здание со 150-летней историей
15:47 1436
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
15:34 1375
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 2134
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 922
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 2404

