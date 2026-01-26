В Италии призывают Зеленского скорее подписать мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо «как можно скорее» подписать мирное соглашение, заявил вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Мы слышали Зеленского, который, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, все еще имеет наглость жаловаться. Мой друг, ты проигрываешь войну, теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее», — написал Сальвини в соцсети Х.

По мнению вице-премьера Италии, в противном случае украинскому лидеру предстоит сделать выбор «между поражением и разгромом».

Так Сальвини отреагировал на выступление президента Украины на форуме в Давосе 22 января, в ходе которого он сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.