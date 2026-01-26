В Баку без осадков, в регионах дожди и снегопад

27 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны моросящие дожди.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса, днем — 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 75-85%.

В некоторых районах Азербайджана ожидается дождливая и снежная погода. В Ленкорань-Астаринской зоне ожидаются интенсивные осадки, местами возможен туман. В некоторых горных и предгорных районах западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – от 5 до 9 градусов тепла, ночью в горах – от 6 до 11 градусов мороза, а днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В некоторых горных районах ночью и утром на дорогах возможен гололед.