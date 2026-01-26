USD 1.7000
В Баку без осадков, в регионах дожди и снегопад

15:06 516

27 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны моросящие дожди.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса, днем — 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 75-85%.

В некоторых районах Азербайджана ожидается дождливая и снежная погода. В Ленкорань-Астаринской зоне ожидаются интенсивные осадки, местами возможен туман. В некоторых горных и предгорных районах западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – от 5 до 9 градусов тепла, ночью в горах – от 6 до 11 градусов мороза, а днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В некоторых горных районах ночью и утром на дорогах возможен гололед.

Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 226
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 205
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 318
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 266
Иран начал следить за американской армадой в регионе
Иран начал следить за американской армадой в регионе обновлено 16:15
16:15 10945
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 553
В Баку сносят здание со 150-летней историей
В Баку сносят здание со 150-летней историей
15:47 1436
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
15:34 1377
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 2136
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 922
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 2405

