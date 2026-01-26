USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Сирия снова качает нефть

Сирия снова качает нефть

Сирийские власти восстановили добычу нефти на северо-восточных месторождениях после перехода контроля над ними от курдских формирований «Сирийские демократические силы» к центральному правительству. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA.

По данным Syrian Petroleum Company (SPC), 25 января первая партия нефти с месторождений Омар и Танак в провинции Дейр-эз-Зор поступила на нефтеперерабатывающий завод в Баниасе.

Компания заявила, что в настоящее время контролирует погрузку и транспортировку нефти на нескольких месторождениях, включая также Саура и Джубессу.

По оценкам SPC, добыча на восстановленных месторождениях может достигать около 100 тыс. баррелей в сутки в течение четырех месяцев при условии продолжения восстановительных работ согласно плану.

Согласно официальным довоенным данным, внутренние потребности Сирии в нефти составляли примерно 150–200 тыс. баррелей в сутки. Если планируемый уровень добычи будет достигнут, он сможет покрыть значительную часть местного спроса и снизить зависимость страны от импорта топлива.

До 2011 года общая добыча Сирии составляла около 385 тыс. баррелей в сутки, большая часть которой приходилась на северо-восточные месторождения. Во время войны производство упало до 30–40 тыс. баррелей в сутки, что вынудило страну опираться на импортные нефтепродукты. Ранее крупнейшее месторождение Омар производило 80 тыс. баррелей в сутки, сейчас его добыча оценивается примерно в 20 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, Syrian Petroleum Company начала перекачку природного газа с месторождения Джубесса в провинции Хасака на газоперерабатывающий завод Furqlus рядом с Хомсом.

