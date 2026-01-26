Европа приняла решение: полный отказ от российского газа

Все 27 стран — членов Евросоюза в понедельник, 26 января, официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Он предусматривает полный отказ от импорта трубопроводного газа к сентябрю 2027 года.

Документ еще должны будут опубликовать в Официальном журнале ЕС. Он вступит в силу на следующий день, а запрет на импорт российского трубопроводного газа и СПГ в Европу заработает спустя шесть недель после публикации.

Для действующих контрактов будет предусмотрен переходный период. Для краткосрочных — до 25 апреля 2026-го (по СПГ) и до 17 июня 2026-го (по трубопроводному газу). Для долгосрочных — до 1 января 2027-го (для СПГ) и до 30 сентября 2027-го (для трубопроводного газа).

К 1 марта 2026 года страны Евросоюза также должны будут подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа и уведомить Еврокомиссию о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в связи с отказом от импорта газа из РФ. Они также должны будут предоставить информацию о любых еще действующих с Россией контрактах.

Как отмечает агентство Reuters, до 2022 года доля поставок газа из России в общем импорте стран Евросоюза составляла порядка 40%. К 2025 году она снизилась примерно до 13%.

В ближайшие месяцы Европейская комиссия также планирует вынести на рассмотрение законопроекты, которые предполагают поэтапный отказ от использования российской трубопроводной нефти и российского ядерного топлива.