Трампу грозит импичмент

Агентство отмечает, что Конгресс встревожился после того, как высокопоставленные представители администрации публично отказались исключать силовой сценарий в отношении Гренландии. Это произошло вскоре после военной операции США в Венесуэле. Законодатели опасаются, что Белый дом может снова предпринимать военные действия без согласования с Конгрессом.

Конгресс США предупредил администрацию президента Дональда Трампа о риске начала процедуры импичмента в случае, если Белый дом примет решение о военной операции с целью присоединения Гренландии, сообщает Reuters.

По данным агентства, сенаторы и конгрессмены, включая представителей республиканской партии, напрямую связались с госсекретарем Марко Рубио и другими ключевыми чиновниками администрации. В ходе этих контактов они не только выразили свои опасения, но и прямо предупредили, что любое военное вторжение в Гренландию, автономную территорию союзной Дании, с высокой вероятностью приведет к началу процедуры импичмента Трампа.

Это предупреждение вынудило администрацию смягчить риторику, сообщает Reuters. На прошлой неделе Трамп отозвал угрозы введения тарифов против стран, поддерживающих Гренландию, и заявил о достижении «рамок будущей сделки» по острову с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По информации источников, близких к Белому дому, военный вариант никогда не рассматривался всерьез, однако даже угрозы уже нанесли ущерб доверию союзников к США.

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией должен находиться в руках США, мотивируя это необходимостью обеспечения национальной безопасности. При этом он не исключал использование силы для установления контроля над островом.

На фоне угроз аннексии шесть европейских стран, включая Францию, Германию, Швецию и Норвегию, приняли решение разместить свои войска в Гренландии. 18 января газета Bild сообщила, что Берлин тайно вывел своих военных без объяснения причин.