USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Трампу грозит импичмент

15:22 1422

Конгресс США предупредил администрацию президента Дональда Трампа о риске начала процедуры импичмента в случае, если Белый дом примет решение о военной операции с целью присоединения Гренландии, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Конгресс встревожился после того, как высокопоставленные представители администрации публично отказались исключать силовой сценарий в отношении Гренландии. Это произошло вскоре после военной операции США в Венесуэле. Законодатели опасаются, что Белый дом может снова предпринимать военные действия без согласования с Конгрессом.

По данным агентства, сенаторы и конгрессмены, включая представителей республиканской партии, напрямую связались с госсекретарем Марко Рубио и другими ключевыми чиновниками администрации. В ходе этих контактов они не только выразили свои опасения, но и прямо предупредили, что любое военное вторжение в Гренландию, автономную территорию союзной Дании, с высокой вероятностью приведет к началу процедуры импичмента Трампа.

Это предупреждение вынудило администрацию смягчить риторику, сообщает Reuters. На прошлой неделе Трамп отозвал угрозы введения тарифов против стран, поддерживающих Гренландию, и заявил о достижении «рамок будущей сделки» по острову с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По информации источников, близких к Белому дому, военный вариант никогда не рассматривался всерьез, однако даже угрозы уже нанесли ущерб доверию союзников к США.

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией должен находиться в руках США, мотивируя это необходимостью обеспечения национальной безопасности. При этом он не исключал использование силы для установления контроля над островом.

На фоне угроз аннексии шесть европейских стран, включая Францию, Германию, Швецию и Норвегию, приняли решение разместить свои войска в Гренландии. 18 января газета Bild сообщила, что Берлин тайно вывел своих военных без объяснения причин.

Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 239
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 209
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 326
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 269
Иран начал следить за американской армадой в регионе
Иран начал следить за американской армадой в регионе обновлено 16:15
16:15 10954
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 558
В Баку сносят здание со 150-летней историей
В Баку сносят здание со 150-летней историей
15:47 1446
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
15:34 1381
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 2142
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 924
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 2409

ЭТО ВАЖНО

Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 239
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 209
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 326
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 269
Иран начал следить за американской армадой в регионе
Иран начал следить за американской армадой в регионе обновлено 16:15
16:15 10954
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 558
В Баку сносят здание со 150-летней историей
В Баку сносят здание со 150-летней историей
15:47 1446
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
15:34 1381
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 2142
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 924
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 2409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться