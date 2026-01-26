Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?

Мировое сообщество после пандемии коронавируса внимательно следит за ситуацией вокруг вируса Nipah, который в настоящее время распространяется в Индии и обладает эпидемическим потенциалом. На данный момент вакцины или специфического лечения от этого вируса не существует.

Среди зараженных в Индии есть медицинские работники. Предполагается, что заражение произошло при контакте с пациентами. Несмотря на то что случаев инфицирования в других странах пока не выявлено, обеспокоенность сохраняется.

В Азербайджане также ведется мониторинг ситуации, связанной с вирусом Nipah.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве здравоохранения, ситуация находится под контролем. В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом Nipah. Заболевание не является эндемичным для страны, и, исходя из текущей эпидемиологической обстановки, реальной угрозы для населения нет. Риск внутреннего распространения оценивается как низкий и находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения.

Отмечается, что вирус Nipah относится к возбудителям особо опасных зоонозных инфекций и входит в семейство Paramyxoviridae. Он может передаваться человеку при употреблении фруктов или соков, загрязненных летучими мышами, при контакте с инфицированными животными (преимущественно свиньями), а также в редких случаях - воздушно-капельным путем от заболевшего человека.

Инкубационный период обычно составляет 5-14 дней, однако в отдельных случаях может достигать 45 дней. Среди симптомов - высокая температура, головная и мышечная боль, боль в горле, нарушения сознания, энцефалит, судороги и - в тяжелых случаях - кома. Специфического лечения и вакцины на сегодняшний день не существует, терапия носит симптоматический характер.

В Министерстве подчеркнули, что в Азербайджане заболевание возможно только в случае завоза из-за рубежа. Поскольку вирус плохо передается от человека к человеку, вероятность его широкого распространения крайне низкая.

Министерство здравоохранения ведет постоянный мониторинг ситуации, усилен санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе на пограничных пунктах пропуска. При необходимости диагностика может проводиться в лабораториях 2-го и 3-го уровней биологической безопасности Центра по контролю за особо опасными инфекциями. Также регулярно отслеживается информация Всемирной организации здравоохранения и других международных структур. В профилактических целях гражданам рекомендуется не употреблять немытые фрукты, избегать непастеризованных соков и соблюдать меры индивидуальной защиты при контакте с больными.

На данный момент введение дополнительных ограничений не требуется. Достаточно соблюдения общих санитарно-гигиенических норм. Лицам, прибывшим из эндемичных регионов, советуют внимательно следить за состоянием здоровья и обращаться к врачу при появлении подозрительных симптомов. Ситуация находится под эпидемиологическим контролем, поводов для беспокойства нет.