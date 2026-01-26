Клиенты, переводящие кредиты в Birbank, получают скидку 3%

Если вы ищете выгодный кредит без сложных финансовых расчетов и не испытываете затруднений с бюджетом, обязательно обратите внимание на это предложение.

Срок действия выгодной акции Birbank для клиентов, имеющих кредитные обязательства в других банках, продлен. Теперь каждый, кто переносит свой кредит из любого другого банка в Birbank, получает скидку 3% на установленную процентную ставку. Уже тысячи клиентов воспользовались этой возможностью.

Кампания, которая продлится до 10 февраля, предоставляет клиентам не только более выгодные условия кредитования, но и возможность уменьшить ежемесячные платежи, а также упростить погашение кредита, объединив его в одном месте быстро и без лишних хлопот.

Скидка распространяется на кредиты, оформленные сроком на 13 месяцев и более. В рамках кампании лица, получающие зарплату или пенсию в Kapital Bank или любом другом банке, могут получить кредит наличными на сумму до 50 000 манатов сроком до 59 месяцев. Чтобы воспользоваться возможностью, вы можете обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank/Birbank.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение более чем с 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, а также обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.