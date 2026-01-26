Клиенты, переводящие кредиты в Birbank, получают скидку 3%

USD 1.7000
Срок действия выгодной акции Birbank для клиентов, имеющих кредитные обязательства в других банках, продлен. Теперь каждый, кто переносит свой кредит из любого другого банка в Birbank, получает скидку 3% на установленную процентную ставку. Уже тысячи клиентов воспользовались этой возможностью.

Если вы ищете выгодный кредит без сложных финансовых расчетов и не испытываете затруднений с бюджетом, обязательно обратите внимание на это предложение.

Кампания, которая продлится до 10 февраля, предоставляет клиентам не только более выгодные условия кредитования, но и возможность уменьшить ежемесячные платежи, а также упростить погашение кредита, объединив его в одном месте быстро и без лишних хлопот.

Скидка распространяется на кредиты, оформленные сроком на 13 месяцев и более. В рамках кампании лица, получающие зарплату или пенсию в Kapital Bank или любом другом банке, могут получить кредит наличными на сумму до 50 000 манатов сроком до 59 месяцев. Чтобы воспользоваться возможностью, вы можете обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank/Birbank.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение более чем с 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, а также обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 245
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 212
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 329
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 270
Иран начал следить за американской армадой в регионе
Иран начал следить за американской армадой в регионе обновлено 16:15
16:15 10962
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 558
В Баку сносят здание со 150-летней историей
В Баку сносят здание со 150-летней историей
15:47 1449
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
15:34 1384
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 2146
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 924
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 2412

