Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Глава Венесуэлы сыта по горло приказами из Вашингтона

15:47 940

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, пришедшая к власти после захвата американцами главы государства, заявила, что с нее довольно приказов из Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Достаточно уже Вашингтону раздавать приказы венесуэльским политикам. Дайте нам самим решать наши разногласия и внутренние конфликты. Наша республика заплатила очень высокую цену за преодоление последствий фашизма и экстремизма», – заявила она, выступая перед работниками нефтяной отрасли в Пуэрто-Ла-Крусе.

Телеканал отмечает, что Родригес оказалась в непростом положении. С одной стороны, президент США Дональд Трамп санкционировал ее назначение на пост главы государства. С другой – она является представителем социалистической элиты, недовольной попытками США превратить Венесуэлу в свой протекторат и установить контроль над нефтяным сектором.

На прошлой неделе стало известно, что она вскоре посетит США. «Я веду диалог с США без страха. Мы должны взглянуть в лицо нашим различиям и трудностям, преодолевая их путем дипломатии», – заявила тогда Родригес.

Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 249
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 214
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 330
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 270
Иран начал следить за американской армадой в регионе
Иран начал следить за американской армадой в регионе обновлено 16:15
16:15 10964
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 560
В Баку сносят здание со 150-летней историей
В Баку сносят здание со 150-летней историей
15:47 1451
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
Вспышка смертельно опасного вируса: есть ли риск для Азербайджана?
15:34 1384
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии
Как россияне вывозят свое оружие из Сирии видео
14:43 2146
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
Глава МИД Франции едет к Фидану: есть о чем поговорить
14:33 925
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте
Купянск под контролем ВСУ. Сырский о трудностях на фронте обновлено 14:31
14:31 2412

