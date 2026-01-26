В Баку сносят здание со 150-летней историей

В Баку на территории, известной как Байыршехер, что в Ясамальском районе, на пересечении улиц Низами и Рза Гулиева, сносят исторически значимое здание. Независимые архитекторы обратились в Государственную службу по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры с просьбой официально зарегистрировать здание, которому более 150 лет, как исторический памятник местного значения. Однако снос здания начался в тот момент, когда горожане ожидали ответа от ведомства. Об этом haqqin.az рассказал архитектор Абдул Гусейнов.

По словам Гусейнова, сносимое здание было построено как продолжение Губернского здания, считалось важным для сохранения из-за его исторической значимости.

Архитектор заявил, что верхний этаж здания снесен, но житель нижнего этажа до сих пор не покинул свою квартиру. Однако подача коммунальных услуг приостановлена, линии электропередачи, газо-, водоснабжения и интернета повреждены. Здание стало непригодным для проживания. Гусейнов считает, что приведение здания в непригодное для проживания состояние без полного переселения жильцов направлено на то, чтобы заставить их переехать. По его словам, аналогичные методы использовались и при расселении жильцов из других зданий.

«Квартира академика Ширалиева также находится в этом здании. Сейчас в квартире живет его внук, и он не хочет переезжать. Квартира была подарена академику государством», - сказал Гусейнов.

Архитектор отметил, что здание, расположенное рядом со сносимым, официально зарегистрировано как памятник местного значения, и снос этого здания полностью разрушает структуру городского квартала.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия сообщили haqqin.az, что здание официально не зарегистрировано как исторический памятник и не включено в список вновь обнаруженных памятников.

В настоящее время в Байыршехер насчитывается 73 исторических здания, имеющих местное значение. Экспертный совет Министерства культуры, а также Национальная академия наук Азербайджана положительно оценили предложение о включении еще 33 зданий в список вновь обнаруженных памятников. В общей сложности 106 памятников находятся под охраной госслужбы в этом районе.

«Предложения о включении здания в список вновь обнаруженных памятников могут быть внесены. Однако для этого необходимо положительное заключение экспертного совета и соответствующего органа Национальной академии наук. В противном случае госслужба не может вмешиваться», - заявили в ведомстве.