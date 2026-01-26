Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам

Группа правозащитников из США сообщила о подтверждении смерти 5848 человек в ходе волны протестов в Иране, подавленных силами безопасности, при этом продолжается расследование тысяч возможных дополнительных случаев гибели. Об этом сообщает Al Arabiya.

Согласно данным американского агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), в результате протестов погибли 5848 человек, из которых 5520 – участники демонстраций, 77 – несовершеннолетние, 209 – сотрудники сил безопасности и 42 – случайные прохожие.

Правозащитники отмечают, что их работа осложнена 18-дневным отключением интернета. Они предупреждают, что подтвержденные цифры, вероятно, значительно ниже реального числа погибших.

HRANA добавляет, что продолжается расследование еще 17091 возможного случая гибели. По данным агентства, как минимум 41283 человека были арестованы.

Мониторинговая организация Netblocks подтвердила, что интернет-блокировка в стране сохраняется, отмечая, что она «скрывает масштаб смертоносного подавления гражданских».

Власти Ирана впервые официально сообщили о числе погибших на прошлой неделе – 3117 человек. В эту цифру входят как сотрудники сил безопасности и случайные прохожие – «мученики», так и «бунтовщики», якобы поддерживаемые США. Из числа 3117 погибших «мучениками» признаны 2427 человек.

В минувшие выходные издание Iran International сообщило, что, по его данным, более 36,5 тыс. иранцев были убиты силами безопасности в период с 8 по 9 января. Информация основана на документах, отчетах и источниках, однако пока не подлежит независимой проверке.

Другая правозащитная организация – Iran Human Rights (IHR) – заявила о документально подтвержденных как минимум 3428 случаях убийств протестующих силами безопасности, предупреждая, что окончательное число погибших может достичь 25 тыс.