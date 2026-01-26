Сахиба Гафарова в Бахрейне: встреча с королем, выступление на сессии АПА

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретилась с королем этой страны Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, на встрече Сахиба Гафарова передала королю Бахрейна приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа в свою очередь попросил донести его приветствия президенту Азербайджана. Король Бахрейна на встрече поделился мыслями о развитии Азербайджана, о важности дальнейшего углубления двусторонних отношений. Кроме того, он подчеркнул положительную роль парламентов в расширении связей между двумя странами. В ходе беседы спикер Милли Меджлиса отметила, что азербайджано-бахрейнские отношения основаны на дружбе, взаимном доверии и уважении, упомянула создание существующими между двумя странами политическими связями широких возможностей для сотрудничества в экономической, инвестиционной и туристической областях.

* * * Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Бахрейн также встретилась с председателем Совета представителей Бахрейна Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом. На встрече Ахмед бин Салман Аль-Мусалам заявил что королевство проявляет большой интерес к развитию отношений с Азербайджаном. В свою очередь, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что политические контакты, визиты и проводимые между двумя странами консультации играют важную роль в углублении связей. В ходе беседы была отмечена важность парламентской дипломатии в развитии межгосударственных отношений, высоко оценено активное сотрудничество между парламентами Азербайджана и Бахрейна. В завершение встречи между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом представителей Королевства Бахрейн был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали Сахиба Гафарова и Ахмед бин Салман Аль-Мусалам. Следующая встреча спикера Сахибы Гафаровой в Бахрейне состоялась с председателем Консультативного совета этой страны Али бин Салехом Аль Салехом. На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между двумя странами и парламентами. Было подчеркнуто, что первый официальный визит спикера парламента Азербайджана в Королевство Бахрейн внесет вклад в дальнейшее углубление отношений.