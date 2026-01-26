USD 1.7000
Сахиба Гафарова в Бахрейне: встреча с королем, выступление на сессии АПА

17:00 1279

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретилась с королем этой страны Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, на встрече Сахиба Гафарова передала королю Бахрейна приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа в свою очередь попросил донести его приветствия президенту Азербайджана.

Король Бахрейна на встрече поделился мыслями о развитии Азербайджана, о важности дальнейшего углубления двусторонних отношений. Кроме того, он подчеркнул положительную роль парламентов в расширении связей между двумя странами.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса отметила, что азербайджано-бахрейнские отношения основаны на дружбе, взаимном доверии и уважении, упомянула создание существующими между двумя странами политическими связями широких возможностей для сотрудничества в экономической, инвестиционной и туристической областях.

* * *

Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Бахрейн также встретилась с председателем Совета представителей Бахрейна Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом. На встрече Ахмед бин Салман Аль-Мусалам заявил что королевство проявляет большой интерес к развитию отношений с Азербайджаном.

В свою очередь, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что политические контакты, визиты и проводимые между двумя странами консультации играют важную роль в углублении связей. В ходе беседы была отмечена важность парламентской дипломатии в развитии межгосударственных отношений, высоко оценено активное сотрудничество между парламентами Азербайджана и Бахрейна.

В завершение встречи между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом представителей Королевства Бахрейн был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали Сахиба Гафарова и Ахмед бин Салман Аль-Мусалам.

Следующая встреча спикера Сахибы Гафаровой в Бахрейне состоялась с председателем Консультативного совета этой страны Али бин Салехом Аль Салехом. На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между двумя странами и парламентами. Было подчеркнуто, что первый официальный визит спикера парламента Азербайджана в Королевство Бахрейн внесет вклад в дальнейшее углубление отношений.

* * *

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 26 января выступила с речью на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи. Сахиба Гафарова в своем выступлении проинформировала о проделанной работе и достигнутых успехах в направлении институционального развития и усиления международного авторитета АПА в период председательства в ней Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Спикер также подчеркнула вклад Азербайджана в продвижение межкультурного диалога. Кроме того, она поделилась мнением о важности 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации, которую Азербайджан примет в 2026 году.

Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 0
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 904
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1052
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 940
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
17:07 1032
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 2164
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 1152
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 1386
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 731
Иран признался в контактах с США
Иран признался в контактах с США обновлено 18:20
18:20 13037
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 1194

