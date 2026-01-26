USD 1.7000
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым 24-26 января совершила рабочий визит в столицу Королевства Бахрейн Манаму по приглашению бахрейнского коллеги, генпрокурора Али бин Фаделя Аль Буайнаи.

На встрече, состоявшейся в Государственной прокуратуре Бахрейна, генпрокурор Кямран Алиев выразил благодарность за приглашение, отметил, что Королевство Бахрейн является дружественной для Азербайджана страной, на протяжении многих лет решительно поддерживает политические инициативы Азербайджана, включая территориальную целостность, на различных международных площадках. В последние годы благодаря политической воле и усилиям глав государств взаимные отношения между обеими странами получили дальнейшее развитие.

В свою очередь, Али бин Фадель Аль Буайнаи выразил удовлетворение развитием межведомственного партнерства, отметив, что его предыдущие деловые визиты в Азербайджан были особенно запоминающимися. На встрече было отмечено подписание Меморандума о взаимопонимании между прокуратурами двух стран в октябре 2024 года, также состоялся обмен мнениями о практическом сотрудничестве в области борьбы с различными видами преступлений, включая экстрадицию и взаимную правовую помощь по уголовным делам, о перспективах расширения правового и институционального сотрудничества в рамках двусторонних и международных платформ, организации взаимных ознакомительных поездок и обмена опытом.

Затем делегация подробно ознакомилась с деятельностью Государственной прокуратуры Бахрейна и была проинформирована об опыте прокуратуры в защите прав семьи и детей, применении альтернативных наказаний и прокурорском контроле за исполнением приговоров, роли прокуратуры в защите государственных интересов в гражданских делах, а также в социальной реабилитации заключенных.

После этого состоялась встреча азербайджанской делегации с шейхом Халидом Али Аль Халифой, председателем Кассационного суда Бахрейна и вице-председателем Высшего судебного совета королевства. В ходе встречи была отмечена важность установления интенсивного и продуктивного сотрудничества между правовыми системами двух стран, обсуждены возможности обмена опытом и взаимной правовой поддержки

Также состоялась встреча с Навафом Мохамедом Аль Маавдой, министром юстиции, исламских дел и вакфов Бахрейна, была выражена удовлетворенность отношениями между странами в различных областях, в том числе между правоохранительными органами, состоялся обмен мнениями по расширению правовой базы для сотрудничества между структурами.

В рамках визита делегация Азербайджана посетила культурно-исторические памятники Бахрейна, ознакомилась с культурой королевства.

