Экс-дипломату Велиеву сократили срок

В отношении бывшего дипломата Рамиза Велиева, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, применен акт амнистии.

Как сообщает haqqin.az, на заседании в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Фаига Ганиева приговор суда первой инстанции был изменен. Срок наказания Велиеву сокращен на шесть месяцев и окончательный срок наказания составил 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, Рамиз Велиев, занимавший должность советника в посольстве Азербайджана в Египте, был задержан 8 декабря 2024 года в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ). Ему было предъявлено обвинение по статье 308.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (злоупотребление должностными полномочиями).

Судом установлено, что Велиев, действуя вопреки интересам службы, использовал свои должностные полномочия для получения незаконных преимуществ для себя или третьих лиц, чем нанес существенный ущерб правам и законным интересам физических и юридических лиц, а также охраняемым законом интересам государства, что повлекло тяжкие последствия.

16 октября 2025 года Наримановский районный суд приговорил Рамиза Велиева к пяти годам лишения свободы, а также запретил ему занимать определенные должности сроком на два года.

