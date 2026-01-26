США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие

Правительство в Дамаске при поддержке США стремится восстановить контроль над Сувейдой (Джебель аль-Араб), где проживают друзы. Об этом сообщает израильский телеканал Kan 11 со ссылкой на сирийского чиновника.

В материале отмечается, что Дамаск стремится вновь установить контроль над юго-западными регионами страны. По данным телеканала, США согласны на восстановление власти сирийского правительства над Сувейдой при условии «отсутствия ущерба национальной безопасности Израиля». При этом израильская сторона не вполне довольна ходом процесса.

Сирийский военный источник сообщил Kan 11, что окончательное решение в Дамаске пока не принято, но «рано или поздно это произойдет», и там надеются, что «это случится путем диалога и компромисса».

Отмечается также, что на переговорах в Париже Израиль настоял на включении в соглашение пункта о безопасности, позволяющего оказывать прямую поддержку друзам в Сувейде. В Тель-Авиве считают этот пункт ключевым для защиты стратегических интересов страны.

США увязывают свою поддержку с требованиями администрации Биньямина Нетаньяху. Однако в Израиле сложилось впечатление, что Вашингтон не полностью принял позицию страны, ограничив ее роль. На практике США согласны признать право Израиля на вмешательство только в случае прямой угрозы друзам.

Kan 11 со ссылкой на израильский источник сообщает, что в случае операций против друзов Израиль может расширить свои военные действия в Сирии и спровоцировать новую эскалацию.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял о намерении сохранить юго-запад Сирии демилитаризованной зоной: «Мы не допустим превращения региона во второй Ливан: мы привержены защите друзов», – подчеркнул он.

Тем временем издание i24NEWS со ссылкой на источник, близкий к президенту Ахмеду аш-Шараа, сообщило, что в Париже ожидается встреча сирийских и израильских официальных лиц при посредничестве США. Стороны намерены обсудить финальные детали соглашения о безопасности, а также потенциальные совместные стратегические и экономические проекты в буферной зоне между странами.

Агентство Reuters напоминает, что предыдущие переговоры при посредничестве США не завершились подписанием соглашения о безопасности, направленного на стабилизацию приграничного региона.