Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?

Депутат Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли в интервью haqqin.az заявил, что визит руководящего состава делегации МИД Израиля, без сомнения, имеет важное значение для развития отношений между двумя государствами и по своему составу и сути наглядно демонстрирует цели, с которыми была осуществлена эта поездка.

По его словам, несколько дней назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже состоялась встреча президентов Израиля и Азербайджана, и данный визит, не исключено, следует рассматривать как ее продолжение.

«Результаты, достигнутые в ходе той встречи, а также обсуждения, связанные с расширением экономических связей, вероятнее всего, создали основу для проведения в нашей стране азербайджано-израильского бизнес-форума, в рамках которого имеются достаточно серьезные возможности для углубления экономического сотрудничества. Как известно, Израиль обладает обширным опытом и технологическими возможностями в сфере сельского хозяйства и управления водными ресурсами, и эти технологии уже применялись в Азербайджане ранее. В дальнейшем внедрение высоких технологий может сыграть важную роль в развитии аграрного сектора нашей страны», — подчеркнул депутат.

По его словам, Азербайджан уже является членом «Совета мира», в который входят также страны, испытывающие определенную напряженность в отношениях с Израилем. Мирзабейли отметил, что Азербайджан всегда играл важную роль в сохранении диалога с этими государствами и содействии миру, и этот процесс будет продолжаться и в будущем. Он подчеркнул, что Азербайджан имеет серьезное сотрудничество с мусульманскими странами и одновременно успешно сохраняет и развивает партнерские отношения с Израилем, что можно считать одним из редких примеров в международной практике.

«На мой взгляд, такой подход создал условия для того, чтобы наша страна занимала взвешенную позицию по ряду важных вопросов и выступала как государство, вносящее вклад в обеспечение безопасности. Сотрудничество Азербайджана с Израилем принципиально не направлено против третьих стран. На протяжении многих лет наша страна взаимодействует с Израилем в самых различных сферах, однако это сотрудничество не было и не является направленным против соседних государств, в том числе против Ирана, который в ряде случаев крайне чувствительно подходит к данному вопросу. На мой взгляд, подобная агрессивная и бессмысленная риторика лишена всякой объективности. Факты очевидны. Азербайджан исходит из своих национальных интересов и до сегодняшнего дня не допускал, чтобы двусторонние отношения использовались против третьих государств, неизменно ставя добрососедские отношения превыше всего», — заявил Мирзабейли.

По словам депутата, независимо от того, как и кем это воспринимается, отношения между Азербайджаном и Израилем в целом способствуют развитию сразу по многим направлениям, включая вопросы безопасности, межконфессиональные отношения, общий диалог и межкультурное взаимодействие.

«В нынешних условиях, на мой взгляд, очевидно, что дальнейшее продвижение будет происходить прежде всего в экономической плоскости. Поэтому считаю, что основной целью данного визита как раз и является развитие экономических связей», — добавил Мирзабейли.