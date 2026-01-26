Российскую оппозицию пригласили в ПАСЕ

Гончаренко сообщил, что на заседании руководящего органа ПАСЕ, Бюро ассамблеи, он был единственным, кто проголосовал против приглашения россиян. Когда стало ясно, что решение неизбежно, он потребовал включить в делегацию представителя «Русского добровольческого корпуса», действующего в составе ВСУ.

Парламентская ассамблея Совета Европы вернула Россию в состав, несмотря на протесты Украины, страна будет представлена оппозиционерами, находящимися в эмиграции. Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В итоге в состав делегации, получившей мандат на один год, вошли:

шахматист Гарри Каспаров,

бывший олигарх Михаил Ходорковский,

публицист Владимир Кара-Мурза,

хирург и публицист Андрей Волна,

бывший член «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Любовь Соболь,

адвокат Марк Фейгин,

общественный деятель и председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков,

правозащитник и член «Мемориала» Олег Орлов,

участница Pussy Riot Надежда Толоконникова,

основатель и президент Free Russia Foundation Наталия Арно.

От представителей коренных народов России в работе ПАСЕ будут принимать участие:

чеченский активист, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев,

художница и директор «Дома Ингрии» в Нарве Екатерина Кузнецова,

основатель паблика «Азиаты России» Василий (Батлай) Матенов,

руководительница издания Komi Daily Лана Пылаева,

защитник коренных малочисленных народов России Павел Суляндзига.

Примечательно, что в списке нет Юлии Навальной. По словам Гончаренко, процесс формирования делегации затянулся из-за того, что оппозиционеры не могли прийти к общему соглашению между собой.

Издание Deutsche Welle пишет, что из российской делегации сформирован состав платформы российских демократических сил, которая будет вести диалог с европарламентариями.

Платформу возглавит президент ПАСЕ Теодорос Русополос. Помимо него, от ассамблеи в ней будут участвовать председатели политических групп Франк Швабе (Германия), Пабло Испан (Испания), Жолт Неймет (Венгрия), Юлиан Булай (Румыния), Лаура Кастель (Испания), Гиоргос Лукаидес (Кипр), а также спецдокладчики Ээрик-Нийлес Кросс, Рышард Петру, Георгиос Папандреу, Азаде Рожан, Эмануэлис Зингерис и Валентина Гриппо.

ПАСЕ приняла резолюцию о запуске диалога с российскими демократическими силами в октябре 2025 года. Предполагается, что участники платформы смогут присутствовать на заседаниях и мероприятиях сессий ассамблеи и по согласованию с председателем выступать на них.