Российскую оппозицию пригласили в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы вернула Россию в состав, несмотря на протесты Украины, страна будет представлена оппозиционерами, находящимися в эмиграции. Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Гончаренко сообщил, что на заседании руководящего органа ПАСЕ, Бюро ассамблеи, он был единственным, кто проголосовал против приглашения россиян. Когда стало ясно, что решение неизбежно, он потребовал включить в делегацию представителя «Русского добровольческого корпуса», действующего в составе ВСУ.
В итоге в состав делегации, получившей мандат на один год, вошли:
- шахматист Гарри Каспаров,
- бывший олигарх Михаил Ходорковский,
- публицист Владимир Кара-Мурза,
- хирург и публицист Андрей Волна,
- бывший член «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Любовь Соболь,
- адвокат Марк Фейгин,
- общественный деятель и председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков,
- правозащитник и член «Мемориала» Олег Орлов,
- участница Pussy Riot Надежда Толоконникова,
- основатель и президент Free Russia Foundation Наталия Арно.
От представителей коренных народов России в работе ПАСЕ будут принимать участие:
- чеченский активист, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев,
- художница и директор «Дома Ингрии» в Нарве Екатерина Кузнецова,
- основатель паблика «Азиаты России» Василий (Батлай) Матенов,
- руководительница издания Komi Daily Лана Пылаева,
- защитник коренных малочисленных народов России Павел Суляндзига.
Примечательно, что в списке нет Юлии Навальной. По словам Гончаренко, процесс формирования делегации затянулся из-за того, что оппозиционеры не могли прийти к общему соглашению между собой.
Издание Deutsche Welle пишет, что из российской делегации сформирован состав платформы российских демократических сил, которая будет вести диалог с европарламентариями.
Платформу возглавит президент ПАСЕ Теодорос Русополос. Помимо него, от ассамблеи в ней будут участвовать председатели политических групп Франк Швабе (Германия), Пабло Испан (Испания), Жолт Неймет (Венгрия), Юлиан Булай (Румыния), Лаура Кастель (Испания), Гиоргос Лукаидес (Кипр), а также спецдокладчики Ээрик-Нийлес Кросс, Рышард Петру, Георгиос Папандреу, Азаде Рожан, Эмануэлис Зингерис и Валентина Гриппо.
ПАСЕ приняла резолюцию о запуске диалога с российскими демократическими силами в октябре 2025 года. Предполагается, что участники платформы смогут присутствовать на заседаниях и мероприятиях сессий ассамблеи и по согласованию с председателем выступать на них.