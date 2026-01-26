USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Российскую оппозицию пригласили в ПАСЕ

16:48 989

Парламентская ассамблея Совета Европы вернула Россию в состав, несмотря на протесты Украины, страна будет представлена оппозиционерами, находящимися в эмиграции. Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что на заседании руководящего органа ПАСЕ, Бюро ассамблеи, он был единственным, кто проголосовал против приглашения россиян. Когда стало ясно, что решение неизбежно, он потребовал включить в делегацию представителя «Русского добровольческого корпуса», действующего в составе ВСУ.

В итоге в состав делегации, получившей мандат на один год, вошли:

  • шахматист Гарри Каспаров,
  • бывший олигарх Михаил Ходорковский,
  • публицист Владимир Кара-Мурза,
  • хирург и публицист Андрей Волна,
  • бывший член «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Любовь Соболь,
  • адвокат Марк Фейгин,
  • общественный деятель и председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков,
  • правозащитник и член «Мемориала» Олег Орлов,
  • участница Pussy Riot Надежда Толоконникова,
  • основатель и президент Free Russia Foundation Наталия Арно.

От представителей коренных народов России в работе ПАСЕ будут принимать участие:

  • чеченский активист, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев,
  • художница и директор «Дома Ингрии» в Нарве Екатерина Кузнецова,
  • основатель паблика «Азиаты России» Василий (Батлай) Матенов,
  • руководительница издания Komi Daily Лана Пылаева,
  • защитник коренных малочисленных народов России Павел Суляндзига.

Примечательно, что в списке нет Юлии Навальной. По словам Гончаренко, процесс формирования делегации затянулся из-за того, что оппозиционеры не могли прийти к общему соглашению между собой.

Издание Deutsche Welle пишет, что из российской делегации сформирован состав платформы российских демократических сил, которая будет вести диалог с европарламентариями.

Платформу возглавит президент ПАСЕ Теодорос Русополос. Помимо него, от ассамблеи в ней будут участвовать председатели политических групп Франк Швабе (Германия), Пабло Испан (Испания), Жолт Неймет (Венгрия), Юлиан Булай (Румыния), Лаура Кастель (Испания), Гиоргос Лукаидес (Кипр), а также спецдокладчики Ээрик-Нийлес Кросс, Рышард Петру, Георгиос Папандреу, Азаде Рожан, Эмануэлис Зингерис и Валентина Гриппо.

ПАСЕ приняла резолюцию о запуске диалога с российскими демократическими силами в октябре 2025 года. Предполагается, что участники платформы смогут присутствовать на заседаниях и мероприятиях сессий ассамблеи и по согласованию с председателем выступать на них.

Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 1
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 906
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1054
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 942
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
17:07 1032
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 2167
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 1152
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 1387
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 731
Иран признался в контактах с США
Иран признался в контактах с США обновлено 18:20
18:20 13039
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 1194

ЭТО ВАЖНО

Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 1
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 906
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1054
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 942
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
17:07 1032
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 2167
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 1152
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 1387
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 731
Иран признался в контактах с США
Иран признался в контактах с США обновлено 18:20
18:20 13039
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 1194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться