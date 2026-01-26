USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане

Израиль заинтересован в наращивании инвестиций в Азербайджан, в том числе в сферах обороны, энергетики, водных ресурсов, технологий и кибербезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе азербайджано-израильского бизнес-форума, прошедшего в Баку.

По его словам, данные направления подробно обсуждались в рамках встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Гидеон Саар отметил, что Азербайджан и Израиль являются опорами стабильности в своих регионах и обладают развитой экономикой. В этой связи он подчеркнул стремление сторон вывести стратегическое партнерство на новый уровень за счет увеличения взаимных инвестиций и углубления контактов.

 

Кроме того, глава МИД Израиля сообщил, что пригласил министра экономики Азербайджана посетить Израиль с визитом.

Затрагивая тему туризма, Саар призвал граждан Израиля активнее посещать Азербайджан, отметив позитивную динамику туристического обмена между странами. По его словам, в 2025 году Азербайджан посетили около 60 тысяч туристов из Израиля, что свидетельствует о значительном росте показателей.

Он также отметил, что туристический поток может быть существенно увеличен, подчеркнув, что Азербайджан является красивой и безопасной страной для евреев и граждан Израиля.

Говоря об экономическом сотрудничестве, министр иностранных дел Израиля заявил, что в 2025 году объем торговли между двумя странами вырос примерно на 50% и превысил 360 миллионов долларов. По его словам, в 2026 году эти показатели могут быть еще выше.

