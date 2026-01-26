USD 1.7000
Ильхам Алиев утвердил новые штрафы за поджог пахотных земель

16:59 649

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных проступках, касающиеся штрафов за поджог пахотных земель.

Согласно документу, физические лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов. В случае, если указанные меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, может быть применен административный арест сроком до одного месяца. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 5 000 до 6 000 манатов.

Согласно прежнему закону, за поджог пахотных земель физические лица штрафовались на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 5 000 до 6 000 манатов.

В документе отмечается, что за повторное совершение предусмотренного правонарушения лицом, подвергнутым административному взысканию, в течение 1 года со дня вступления в силу постановления о назначении административного взыскания, физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - на сумму от 2 000 до 2 500 манатов. Если эти меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, то будет применен административный арест сроком от 1 до 2 месяцев. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 6 000 до 7 000 манатов.

Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 5
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 913
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1057
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 945
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
17:07 1035
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 2172
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 1153
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 1388
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 733
Иран признался в контактах с США
Иран признался в контактах с США обновлено 18:20
18:20 13046
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 1195

