АПБА подвело итоги 2025 года

Заместитель председателя АПБА Азиз Шарифов представил информацию об основных направлениях деятельности агентства за прошедший год. Представителям СМИ было сообщено о расширении масштабов государственного контроля на основе оценки рисков в пищевой цепочке и принятии последовательных мер по изъятию из обращения контрафактной и опасной продукции.

Также выявлено незаконное использование мяса дичи. В частности, в 7 объектах обнаружена продажа или употребление мяса дикобраза и фазана, занесенных в Красную книгу, и были приняты меры в соответствии с законодательством. Одновременно агентство совместно с Общественным объединением İDEA выявило факты незаконного содержания и демонстрации диких животных и птиц в заведениях общественного питания. Заместитель председателя агентства по контролю качества мяса Азиз Шарифов заявил, что содержание и демонстрация животных в таких условиях создают риск заражения граждан зоонозными заболеваниями.

Было отобрано и исследовано 600 образцов из 497 предприятий, при этом нарушения были выявлены в 122 образцах, относящихся к 107 предприятиям. В ходе проверок в нескольких случаях в образцах, взятых из продуктов, продаваемых под видом говядины, была обнаружена ДНК конины и мяса буйвола. Были предотвращены случаи искусственного окрашивания кур в желтый цвет с использованием синтетических красителей для придания тушкам кур вида «деревенской курицы» с целью обмана потребителей. Были выявлены случаи чрезмерного использования усилителей вкуса в некоторых продуктах, и приняты соответствующие меры.

Азиз Шарифов обратил внимание на статистические показатели результатов государственного контроля за пищевой цепочкой. Он отметил, что в 2025 году проверки были проведены на 4 304 предприятиях, нарушения выявлены на 3 739 предприятиях, в отношении них были приняты меры в соответствии с требованиями законодательства. При этом в 7 случаях был выявлен факт продажи растительного масла под видом сливочного масла, что предотвратило обман потребителей. Контрольные мероприятия были проведены в 561 донерной и 21 предприятии по производству сырого донера, нарушения выявлены в 373 донерных и 18 предприятиях по переработке сырого донера.

В существующую нормативно-правовую базу в области безопасности пищевых продуктов внесены изменения, и разработано около 10 новых санитарных норм и правил. Нормы, используемые с 1994 года для особо уязвимых групп населения, были обновлены и утверждены для использования в медицинских, образовательных и социальных учреждениях постановлением Кабинета Министров №314 от 21 октября 2025 года.

Кроме того, усилен контроль за лабораторными исследованиями, процессы импорта и экспорта приведены в соответствие с международными стандартами, внедрены электронные системы контроля, а также создан доступ для местной продукции на новые рынки. Было отмечено, что реализация «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы» успешно завершена, подготовлена новая государственная программа на следующий период. Подготовлены и представлены соответствующие проекты законов «О здоровье растений» и «О здоровье животных».

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в прошлом году в отношении оборота алкогольных напитков, было выявлено и изъято из продажи в общей сложности 8 197 единиц поддельных алкогольных напитков различных видов, а также приняты необходимые меры. Азиз Шарифов сообщил, что в течение года в Азербайджан из 107 стран импортировались различные виды продукции для обеспечения безопасности пищевых продуктов, ветеринарного и фитосанитарного контроля. В ходе импорта было выявлено 787 случаев несоответствия, а также предотвращен выпуск в обращение 208 тыс. тонн продукции, не соответствующей показателям безопасности и качества.

В ходе проверок были обнаружены энергетические напитки, содержащие запрещенные вещества, детское питание, не соответствующее требованиям, а также уничтожены мясо и мясные продукты, птица, растительная продукция, кондитерские изделия и другие товары, признанные не соответствующими показателям безопасности.

Введен запрет на ввоз в Азербайджанскую Республику продукции 19 предприятий-производителей из 7 стран. В результате проведенной целенаправленной работы продукция, находящаяся под пищевым, ветеринарным и фитосанитарным контролем, в настоящее время экспортируется из Азербайджана в 73 страны мира. В 2025 году с учетом требований стран-импортеров был проведен контроль около 1 миллиона тонн растительной продукции, более 103 миллионов единиц продукции животного происхождения, а также около 28 тысяч тонн различных видов переработанной пищевой продукции, и организован их экспорт в соответствии с требованиями международных стандартов.

Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился более чем на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в соответствии с требованиями страны-импортера был экспортирован рекордный объем хурмовой продукции – 187,5 тысячи тонн. Была обеспечена непрерывность действия разрешения на экспорт икры в страны Европейского союза, получено соответствующее разрешение на экспорт рыбы, выращенной в аквакультуре, из нашей страны в Европейский союз, а рыбная продукция экспортировалась в ряд стран мира. Благодаря сохранению статуса страны, свободной от птичьего гриппа, в общей сложности более 90 миллионов столовых яиц было экспортировано в ряд стран, включая США и ОАЭ.

Ведется интенсивная работа по получению разрешения на экспорт рыбной продукции в Великобританию. В отчетном году были получены разрешения на экспорт фундука и миндаля в Китай. 20 октября 2025 года успешно завершена регистрация агентства в китайской системе CIFER (Китайская система регистрации предприятий-импортеров пищевых продуктов), и агентству были предоставлены данные для доступа. Обеспечена непрерывность действия разрешений на экспорт мороженого, макаронных изделий, алкогольных напитков, фруктовых соков и ряда других продуктов из нашей страны в Израиль.

Заместитель председателя AПБA заявил, что безопасность пищевых продуктов — это система, построенная на взаимном доверии и сотрудничестве между государством, предпринимателями и потребителями. Эффективность этой системы зависит от ответственного поведения всех трех сторон. Особую ответственность здесь несут и предприниматели. Помимо внимания к показателям безопасности и качества продукции, предприниматели должны строго соблюдать условия упаковки, маркировки и транспортировки, учитывая требования международной торговли.

Али Набиев, председатель совета правления Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов (AQTİ), сообщил, что в прошлом году в 17 лабораториях института было проведено более 759 тысяч исследований и применено 50 новых методов контроля. Таким образом, количество методов достигло 990. Достоверность результатов исследований лабораторий института подтверждена в ходе квалификационных испытаний, организованных международно признанными авторитетными структурами в Германии, Турции, Франции, Великобритании и Нидерландах.

Набиев сообщил, что в результате расследований, проведенных на основании обращений, полученных колл-центром «1003» в 2025 году, подтвержден 51 случай пищевого отравления. При этом зарегистрирован в общей сложности 401 пострадавший, смертельных исходов не зафиксировано. По результатам анализов установлено, что 65% отравлений произошли в домашних условиях. Основными причинами стали консервы, приготовленные в домашних условиях, смешанные продукты и донер из общественного питания. Он особо подчеркнул, что в некоторых случаях в СМИ непрофессионалы распространяют искаженную статистическую информацию о пищевых отравлениях. Было отмечено, что диагноз «пищевое отравление» может быть установлен только в лабораторных условиях.

Набиев сообщил, что в 2025 году сертификация AQTİ по стандарту «Халяль» была расширена, и в рамках впервые реализованного в стране проекта «Звездный рейтинг» уже три ресторана (Mangal, Dukkan, Chinar) получили сертификат «5 звезд». Сертификаты AQTA и AQTİ были выданы в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 — «Система управления качеством. Требования».

В автоматизированную систему информации о безопасности пищевых продуктов (AQTİS) были внедрены 15 новых функций. Отмечено увеличение числа идентифицированных животных на 26,2%, и на сегодняшний день в AQTİS зарегистрировано 869 773 животных.