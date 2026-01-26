USD 1.7000
Москва пошла в отказ?

Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа

17:07

Бывший президент США Билл Клинтон призвал американцев выступить против депортационной политики администрации Дональда Трампа после гибели 37-летнего медбрата Алекса Претти в Миннеаполисе. По словам Клинтона, произошедшее стало «тревожным сигналом для страны», сообщает Bild.

«Если мы откажемся от наших свобод после 250 лет, мы можем больше никогда их не вернуть», — заявил Клинтон.

Экс-президент в своей публикации назвал события в Миннеаполисе «ужасными» и подчеркнул: «В течение жизни у нас есть только несколько моментов, когда принятые решения и действия определяют нашу историю на долгие годы. Сейчас именно такой момент». По словам Клинтона, власти намеренно вводят общественность в заблуждение, он призвал американцев проявить активную гражданскую позицию.

К поддержке протестов присоединились также Барак Обама и его супруга Мишель. Обама назвал смерть Претти «горькой трагедией» и заявил: «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности: многие наши базовые ценности все чаще подвергаются нападкам». Супруги Обама осудили «беспрецедентную тактику» Департамента внутренней безопасности и действия федеральных агентов, которые, по их словам, «провоцируют и подвергают опасности» жителей города. Бывший президент и его жена обвинили действующую администрацию в эскалации ситуации и попытках оправдать убийства Претти и Гуд без серьезного расследования, что, по их мнению, противоречит видеодоказательствам.

Обама и его супруга призвали американцев брать пример с мирных протестов в Миннеаполисе и других городах, а также выразили надежду, что власти изменят подход и начнут сотрудничать с губернатором Миннесоты Тимом Уолцом и мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем.

В Белом доме раскритиковали позицию Обамы, обвинив его в попытке «сеять раздор», и потребовали от демократов сотрудничать с администрацией Трампа для борьбы с преступностью.

