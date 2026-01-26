Жуткое убийство иммигрантки всколыхнуло Стамбул

В Стамбуле прошла акция протеста против убийства гражданки Узбекистана Дурдоны Хокимовой, расчлененное тело которой было найдено в мусорном баке.

Личность убитой установили спустя несколько часов после того, как были найдены ее останки. В ходе расследования выяснилось, что Дурдона Хокимова была убита в Стамбуле двумя соотечественниками – гражданами Узбекистана Дильшодом Турдимуротовым и Гофуржоном Камалходаевым.

В ходе марша, организованного женскими организациями в Стамбуле, протестующие скандировали лозунги, такие как «Женщины-иммигрантки не одиноки», «Мужчины убивают, а государство их защищает» и «Нет мужской справедливости, есть настоящая справедливость» и другие. Акция указала на важность эффективного расследования властями случаев насилия в отношении женщин. В заявлении платформы «Мы остановим фемицид» отмечается, что женщины-иммигрантки часто не могут сообщить в полицию о насилии, которому они подвергаются, из-за угрозы депортации. «Мы не знаем истории жизни Дурдоны, но мы знаем, что за этим убийством стоит насилие со стороны мужчин», — говорится в заявлении платформы «Мы остановим фемицид».

Следует отметить, что, несмотря на присутствие полицейских в районе проведения акции протеста, в митинг полиция не вмешивалась и не разгоняла.

25 января в районе Шишли Стамбула в мусорном контейнере было обнаружено расчлененное тело 36-летней гражданки Узбекистана Дурдоны Хокимовой. В результате поисково-розыскных мероприятий стамбульской полицией были задержаны подозреваемые в преступлении граждане Узбекистана Дильшод Турдимуротов и Гофуржон Камалходаев. Они пытались бежать в Грузию.

По сообщениям, во время ссоры между молодой женщиной и ее возлюбленным Дильшодом Турдимуротовым, с которым она познакомилась в TikTok, мужчина четыре раза ударил ее ножом в спину. Увидев, что женщина не подает признаков жизни, Дильшод Турдимуротов позвонил своему другу Гофуржону Камалходаеву и попросил ему помочь избавиться от тела женщины: они расчленили тело Дурдоны в ванной и выбросили останки в мусор. Расследование в отношении граждан Узбекистана продолжается.