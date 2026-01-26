USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?

Кямаля Алиева
17:26

Строительство автомобильного моста Агбенд – Калале через реку Араз планируется завершить до праздника Новруз. Об этом заявил накануне находившийся  в Баку с визитом заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде.

Экономист Эльданиз Амиров в интервью haqqin.az сказал, что открытие автомобильного моста Агбенд – Калале через реку Араз сократит расстояние в направлении Зангилан – Нахчывана примерно на 60–100 км по сравнению с действующим маршрутом через Джульфу. По его словам, эта разница может показаться незначительной на бумаге, однако еe реальный экономический эффект вполне поддаeтся измерению.

«В автомобильных перевозках, особенно при транспортировке сельскохозяйственной продукции, согласно принятой практике, каждые 100 км пути увеличивают себестоимость продукции в среднем на 0,5–3%. Этот показатель может увеличиться до 3-6%, если продукт дешевый, имеет большой объем или требует транспортировки в рефрижераторных условиях. К примеру, при стоимости одной тонны продукции в 1000 манатов дополнительные 100 км пути увеличивают себестоимость примерно на 0,8–1,5%. В то же время для товаров стоимостью 300–400 манатов за тонну влияние той же дистанции может достигать 2–5%. Иными словами, чем дешевле продукция, тем ощутимее влияние каждого километра пути», — пояснил Амиров.

С учетом этого, по его словам, сокращение маршрута на 60–100 км обеспечивает прямой эффект экономии в диапазоне примерно 0,3–3% по себестоимости сельскохозяйственной продукции и товаров повседневного спроса. Экономист отметил, что дополнительно сокращаются временные потери, снижается расход топлива, более эффективно используются трудовые и технические ресурсы, уменьшаются риски задержек и утраты продукции.

«Логистические издержки являются фактором, который обычно не заметен в конечной цене товара, но во многом определяет поведение рынка. Сокращение расстояний ведет к снижению межрегиональных ценовых различий, повышает стабильность поставок и делает рынок в направлении Нахчывана более предсказуемым. Именно здесь и проявляется реальная экономическая ценность данного проекта», — добавил экономист.

