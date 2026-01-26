Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?

Экономист Эльданиз Амиров в интервью haqqin.az сказал, что открытие автомобильного моста Агбенд – Калале через реку Араз сократит расстояние в направлении Зангилан – Нахчывана примерно на 60–100 км по сравнению с действующим маршрутом через Джульфу. По его словам, эта разница может показаться незначительной на бумаге, однако еe реальный экономический эффект вполне поддаeтся измерению.

Строительство автомобильного моста Агбенд – Калале через реку Араз планируется завершить до праздника Новруз. Об этом заявил накануне находившийся в Баку с визитом заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде.

«В автомобильных перевозках, особенно при транспортировке сельскохозяйственной продукции, согласно принятой практике, каждые 100 км пути увеличивают себестоимость продукции в среднем на 0,5–3%. Этот показатель может увеличиться до 3-6%, если продукт дешевый, имеет большой объем или требует транспортировки в рефрижераторных условиях. К примеру, при стоимости одной тонны продукции в 1000 манатов дополнительные 100 км пути увеличивают себестоимость примерно на 0,8–1,5%. В то же время для товаров стоимостью 300–400 манатов за тонну влияние той же дистанции может достигать 2–5%. Иными словами, чем дешевле продукция, тем ощутимее влияние каждого километра пути», — пояснил Амиров.

С учетом этого, по его словам, сокращение маршрута на 60–100 км обеспечивает прямой эффект экономии в диапазоне примерно 0,3–3% по себестоимости сельскохозяйственной продукции и товаров повседневного спроса. Экономист отметил, что дополнительно сокращаются временные потери, снижается расход топлива, более эффективно используются трудовые и технические ресурсы, уменьшаются риски задержек и утраты продукции.

«Логистические издержки являются фактором, который обычно не заметен в конечной цене товара, но во многом определяет поведение рынка. Сокращение расстояний ведет к снижению межрегиональных ценовых различий, повышает стабильность поставок и делает рынок в направлении Нахчывана более предсказуемым. Именно здесь и проявляется реальная экономическая ценность данного проекта», — добавил экономист.