USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

В Азербайджане запрещают электронные сигареты

17:41 784

В Азербайджане запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, использование электронных сигарет и их компонентов.

Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон «О табаке и табачных изделиях».

Согласно закону, электронные сигареты с содержанием никотина включаются в понятие табачных изделий.

Так, электронная сигарета – это продукт, предназначенный для ввода в организм человека пара с содержанием никотина или без содержания никотина через дыхательные пути, и предназначенный для использования с помощью устройства с мундштуком или другими компонентами, включая картридж и флакон или без них. Флаконы электронных сигарет могут использоваться один или несколько раз, либо могут быть повторно заполнены одноразовыми картриджами.

В проекте отмечается, что нагреваемые табачные изделия не будут считаться электронными сигаретами.

Подчеркивается, что нагреваемое табачное изделие - это продукт, состоящий из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенный для поступления в организм человека через дыхательные пути никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без горения и без образования табачного дыма.

Уточнение понятий и определение новых понятий позволит более точно классифицировать и дифференцировать табачные изделия, включая нагреваемые табачные изделия, а также электронные сигареты в юридической практике.

Закон вступит в силу 1 апреля 2026 года.

Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 19
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 930
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1067
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 954
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
17:07 1039
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 2180
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 1155
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 1400
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 736
Иран признался в контактах с США
Иран признался в контактах с США обновлено 18:20
18:20 13068
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 1199

ЭТО ВАЖНО

Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 19
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 930
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1067
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 954
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
17:07 1039
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37 2180
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33 1155
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26 1400
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20 736
Иран признался в контактах с США
Иран признался в контактах с США обновлено 18:20
18:20 13068
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04 1199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться