Румыны ждут американцев на танках

Румыния находится в процессе закупки 54 танков Abrams, США в ближайшее время разместят на территории Румынии подразделение, оснащенное этим видом бронетехники. Об этом сообщил телеканалу TVR начальник штаба обороны генерал Георгицэ Влад.

«Соединенные Штаты согласились <...> повысить качество и боеспособность сил, дислоцированных в Румынии», — сказал он.

На прошлой неделе Румынию посетил главнокомандующий силами НАТО в Европе (SACEUR) и командующий Европейским командованием Вооруженных сил США (USEUCOM) генерал ВВС Алексус Гринкевич. Он встретился с президентом Никушором Даном, премьером Илие Боложаном и руководством Минобороны, а также посетил базу Девеселу (там размещена система Aegis Ashore ВМС США) и учебный центр, где развернута боевая группа НАТО.

Глава румынской армии заявил, что лично беседовал с генералом и убежден — альянс продолжит выполнять свои обязательства по предоставлению сил для обороны «в соответствии с региональными планами».

В октябре США объявили о сокращении своего военного присутствия в Румынии, оставив в стране около тысячи военнослужащих.